Tobey Maguire zagra "Spider-Mana" w nowym filmie? Tak twierdzi aktor z "Bez drogi do domu"

Oczywiście, nie ma co otwierać szampana, bo to są plotki, ale warto zauważyć, że o "Spider-Manie 4" mówi się od dawna. Film był nawet w przygotowaniu, ale Sony go porzuciło i zdecydowało zreebotować serię za sprawą "Niesamowitego Spider-Mana". Sam Raimi chciałby powrócić do świata Człowieka Pająka i widział nawet na to szansę po realizacji "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu". "W Marvelu wszystko jest możliwe" - stwierdził w zeszłym roku.