Koncepcja gry "Twisted Metal" jest prosta i opiera się na totalnej rozpierdusze. Gracze wybierają sobie pojazd i areny, na których muszą rozprawić się z szeregiem przeciwników, przy wykorzystaniu mniej lub bardziej wymyślnych broni. Pierwsze przymiarki do adaptacji tego szalonego wydawnictwa miały miejsce jeszcze w 2012 roku, ale pięć lat później okazało się, że Sony jednak odpuszcza. Potem firma powróciła jednak do tematu i niedługo dostaniemy serialową ekranizację popularnego tytułu.



Chwilę temu pojawił się nowy zwiastun serialowego "Twisted Metal", który zapowiada ostrą jazdę bez trzymanki. Wygląda to jak połączenie "Transportera" z "Adrenaliną" osadzone w postapokaliptycznym świecie. Wygadany wyrzutek otrzymuje szansę na lepsze życie, o ile uda mu się dostarczyć na miejsce przeznaczenia tajemniczą przesyłkę. Wraz z byłą złodziejką samochodów przyjdzie mu się zmierzyć z wieloma niebezpieczeństwami i wrogami, w tym pewnym morderczym klaunem.



