Produkcja trzeciej odsłony na przestrzeni ostatnich lat spotykała się z opóźnieniami. Pierwotnie premiera była zaplanowana na marzec 2024 roku, jednak odbywające się w 2023 roku strajki pokrzyżowały te plany, poza tym - praca nad takimi projektami wymaga czasu, zwłaszcza, jeśli mowa o swego rodzaju finale i tak już znakomitej, spektakularnej historii. Dzisiejsza noc przyniosła sporo wieści z CinemaConu, w tym tych dotyczących ostatniej części trylogii z Milesem Moralesem. O ile nie dojdzie do żadnych poślizgów, "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" wejdzie na ekrany kin 4 czerwca 2027 roku.