Gwiazda Stranger Things w Spider-Manie 4. Kogo zagra? Odpowiedź nie jest taka oczywista

Relacja Angeliki i Petera miała wyraźny romantyczny podtekst - co pasowałoby do nowego filmu. Po wydarzeniach z „Bez drogi do domu”, gdy świat zapomniał o istnieniu Petera Parkera, być może nadszedł czas, by ten znalazł sobie bardziej „niesamowitych” przyjaciół.



Dodajmy, że byłaby to też pierwsza większa furtka prowadząca do debiutu innych mutantów w MCU. Przypomnę, że Firestar nigdy nie była integralną częścią X-Men: zaczynała jako członkini Hellions, grupy młodych superludzi pod skrzydłami Emmy Frost, a później dołączyła do Avengers. Zaprezentowanie mutantów, którzy nie są bezpośrednio powiązane z X-Menami, byłoby dobrym posunięciem narracyjnym: uczyniłoby świat MCU jeszcze bardziej rozległym i różnorodnym.



Inna sprawa, że po sieci od dawna krążą plotki, według których Sink jest rozważana do roli Jean Grey: kultowej mutantki i liderki X-Men. Jeśli jednak miałaby zadebiutować w Marvel Cinematic Universe, to właśnie powiązana oryginalnie z Parkerem Firestar wydaje się postacią idealną. Nowa energia, świeża relacja dla Spider-Mana i bardziej zdecydowane wprowadzenie mutantów na pierwszy plan - wszystko to sprawia, że jej obecność w „Spider-Manie 4” zdaje się mieć najwięcej sensu.



