Spider-Man może wrócić i nie będzie to Tom Holland. Reżyser dzieli się przypuszczeniami

Sam Raimi prawdopodobnie myślał, że nie poda do wiadomości publicznej nowych rewelacji. Bardzo się jednak mylił. Podczas swojego panelu na wydarzeniu CinemaCon reżyser powiedział, że nie pracuje nad kolejnym „Spider-Manem”… jeszcze. Tylko to jedno słowo wystarczyło, żeby media zaczęły snuć teorie na temat tego, że Tobey Maguire powróci do roli. Raimi zaznaczył, że Marvel i Columbia z pewnością pracują aktualnie nad najnowszymi filmami z serii, tymi z udziałem Toma Hollanda. Podkreśla, że jak do tej pory nikt nie przyszedł do niego z propozycją wyprodukowania kontynuacji jego wersji historii.