Przy tej komedii dla dorosłych poszczacie się ze śmiechu. Właśnie wpadła na SkyShowtime

Niechęć krytyków do "Spuszczonych ze smyczy" jest zrozumiała. To film bardzo niskich lotów. Opowiada on o psie Reggie'im, który zostaje porzucony przez swojego pana. Nie traci jednak optymizmu i próbuje do niego wrócić, na swej drodze spotykając inne bezpańskie zwierzęta. Grupa czworonogów na czele z boston terrierem imieniem Bug otwiera mu oczy, zachęcając do zemsty na właścicielu.