To niedocenione fantasy jest lepsze niż Gra o tron. Fani HBO Max ciepło je wspominają

"Grze o tron" daleko do świętości. Fani fantasy lubią wskazywać tytuły, które są lepsze od adaptacji prozy George'a R.R. Martina. Tym razem przypominają o zapomnianej perle HBO Max. Choć "Mroczne materie" skończyły się dawno temu, wciąż pozostają żywe w umysłach widzów.

Rafał Christ
mroczne materie hbo max fantasy co obejrzeć gra o tron
"Mroczne materie" to adaptacja trylogii Philipa Pullmana. Opowiada historię zwykłej z pozoru dziewczyny, która próbuje odnaleźć zaginionego przyjaciela, trafiając przy tym na trop groźnego spisku. Brzmi jak punkt wyjścia kryminału, ale główna bohaterka szybko podejmuje próbę zrozumienia pewnego tajemniczego zjawiska. Dzięki temu podróżuje przez różne światy, napotykając najrozmaitsze fantastyczne stworzenia.

"Mrocze materie" zadebiutowały jeszcze w 2019 roku, kiedy to fani fantasy narzekali na ostatni sezon "Gry o tron". Serial trafił więc na podatny grunt. Pomógł niektórym widzom pozbyć się niesmaku po finałowych odcinkach adaptacji prozy George'a R.R. Martina. Może i w przeciwieństwie do niej nie otrzymał licznych kontynuacji, ale został przedłużony o dwa sezony. Ostatni z nich skończył się w 2022 roku.

Mroczne materie - fantasy lepsze niż Gra o tron

Pomimo upływu lat "Mroczne materie" wciąż zdobywają nowych fanów, a ci starsi bardzo ciepło je wspominają. W mediach społecznościowych ciągle pojawiają się wpisy użytkowników HBO Max, którzy twierdzą, że to serial lepszy od "Gry o tron".

Nie polecam "Gry o tron". Mam wrażenie, że straciłam na nią lata życia, za to serdecznie polecam "Mroczne materie"

Nie chciałbym przesadzać, ale czołówka "Mrocznych materii" to lepsza telewizja niż sezony 5-8 "Gry o tron" razem wzięte

Właśnie skończyłem "Mroczne materie". Jeden z najbardziej niedocenionych seriali fantasy, jakie widziałem. 3. sezon jest najlepszy: bezpośrednia narracja, niesamowita podbudowa EPICKIEJ wizualnie finałowej walki i słodko-gorzkiego emocjonalnie zakończenia

- czytamy na X (dawny Twitter).

Nazywanie serialu fantasy lepszym niż "Gra o tron" to poważna deklaracja. Czy rzeczywiście "Mroczne materie" sprawdzają się lepiej (nie tylko pod względem zakończenia) od adaptacji prozy George'a R.R. Martina? Sami musicie to sprawdzić. Wszystkie 3. sezony złapiecie na HBO Max.

Rafał Christ
15.01.2026 19:00
Tagi: Co obejrzeć?FantasyGra o tronHBO Max
