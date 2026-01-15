Genialny dreszczowiec szpiegowski wrócił na Apple TV. Nawet przy nim nie mrugajcie

Ładowanie...

"Teheran" opowiada historię Tamar - hakerki i agentki Mossadu, która infiltruje Teheran. Przyjmując fałszywą tożsamość ma pomóc zniszczyć irański reaktor jądrowy. Po drodze coś jednak idzie nie tak. Główna bohaterka musi więc zaplanować ewakuację. Problem w tym, że naraża to na niebezpieczeństwo jej bliskich. Szuka więc wyjścia z sytacji, zdającej się wyjścia nie posiadać.



"Teheran" zadebiutował na Apple TV jeszcze w 2020 roku. Cieszył się wystarczającą popularnością, żeby platforma zechciała serial przedłużyć. Po sukcesie 2. sezonu przyszedł czas na kolejny. Fani musieli na niego czekać trzy lata, bo dopiero teraz zadebiutował w serwisie. Niczego jednak nie żałują. Według nich udostępniony dotychczas odcinek zapowiada najlepszą do tej pory odsłonę szpiegowskiego thrillera.

Teheran - opinie o 3. sezonie thrillera szpiegowskiego Apple TV

3. sezon "Teheranu" zadebiutował zaledwie tydzień temu, 9 stycznia. Trudno co prawda oceniać produkcję po jednym odcinku, ale widzowie są dobrej myśli. Już stwierdzili, że jest genialny i nie mogą się doczekać kolejnych epizodów. Nic dziwnego. Twórcy już na samym początku potraktowali ich bombą atomową, wprowadzając do opowieści Hugh Lauriego.

Pomijając zabijanie niewinnych dzieci i okupowanie nieswojej ziemi, jeśli Izrael jest w czymś dobry, to w robieniu genialnych seriali. 3. sezon "Teheranu" to trzymający w napięciu thriller szpiegowski o izraelsko-irański konflikcie. Okazuje się tak wciągający, że nie można nawet mrugnąć



3. sezon "Teheranu" jest na Apple TV. Wysokie stawki, większa paranoja, zero zaufania. Perfekcyjne wyczucie czasu



Wspaniały "Teheran" wrócił z 3. sezonem na Apple TV. I tym razem jest w nim Hugh Laurie! To zrobiło mi cały tydzień - czytamy na X (dawny Twitter).

Przy takich opiniach "Teheran" rzeczywiście wydaje się seansem obowiązkowym. Jeśli jeszcze serialu nie widzieliście, to najwyższy czas nadrobić zaległości. A jeśli jest choć w połowie tak wciągający, jak twierdzą autorzy powyższych wpisów, zrobicie to w mgnieniu oka. Nim się obejrzycie już będziecie na bieżąco wypatrywać nowych odcinków 3. sezonu, które pojawiają się na Apple TV w każdy piątek.



Rafał Christ 15.01.2026 21:36

