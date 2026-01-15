Genialny dreszczowiec szpiegowski wrócił na Apple TV. Nawet przy nim nie mrugajcie
Mało jest obecnie takich seriali, przy których nie chce się scrollować mediów społecznościowych. Dlatego właśnie "Teheran" należy do wyjątków potwierdzających regułę. Genialny dreszczowiec szpiegowski powrócił właśnie na Apple TV z 3. sezonem. Według fanów jest tak wciągający, że w trakcie seansu widz boi się choćby mrugnąć, żeby czegoś nie przegapić.
"Teheran" opowiada historię Tamar - hakerki i agentki Mossadu, która infiltruje Teheran. Przyjmując fałszywą tożsamość ma pomóc zniszczyć irański reaktor jądrowy. Po drodze coś jednak idzie nie tak. Główna bohaterka musi więc zaplanować ewakuację. Problem w tym, że naraża to na niebezpieczeństwo jej bliskich. Szuka więc wyjścia z sytacji, zdającej się wyjścia nie posiadać.
"Teheran" zadebiutował na Apple TV jeszcze w 2020 roku. Cieszył się wystarczającą popularnością, żeby platforma zechciała serial przedłużyć. Po sukcesie 2. sezonu przyszedł czas na kolejny. Fani musieli na niego czekać trzy lata, bo dopiero teraz zadebiutował w serwisie. Niczego jednak nie żałują. Według nich udostępniony dotychczas odcinek zapowiada najlepszą do tej pory odsłonę szpiegowskiego thrillera.
Teheran - opinie o 3. sezonie thrillera szpiegowskiego Apple TV
3. sezon "Teheranu" zadebiutował zaledwie tydzień temu, 9 stycznia. Trudno co prawda oceniać produkcję po jednym odcinku, ale widzowie są dobrej myśli. Już stwierdzili, że jest genialny i nie mogą się doczekać kolejnych epizodów. Nic dziwnego. Twórcy już na samym początku potraktowali ich bombą atomową, wprowadzając do opowieści Hugh Lauriego.
Pomijając zabijanie niewinnych dzieci i okupowanie nieswojej ziemi, jeśli Izrael jest w czymś dobry, to w robieniu genialnych seriali. 3. sezon "Teheranu" to trzymający w napięciu thriller szpiegowski o izraelsko-irański konflikcie. Okazuje się tak wciągający, że nie można nawet mrugnąć
3. sezon "Teheranu" jest na Apple TV. Wysokie stawki, większa paranoja, zero zaufania. Perfekcyjne wyczucie czasu
Wspaniały "Teheran" wrócił z 3. sezonem na Apple TV. I tym razem jest w nim Hugh Laurie! To zrobiło mi cały tydzień
- czytamy na X (dawny Twitter).
Przy takich opiniach "Teheran" rzeczywiście wydaje się seansem obowiązkowym. Jeśli jeszcze serialu nie widzieliście, to najwyższy czas nadrobić zaległości. A jeśli jest choć w połowie tak wciągający, jak twierdzą autorzy powyższych wpisów, zrobicie to w mgnieniu oka. Nim się obejrzycie już będziecie na bieżąco wypatrywać nowych odcinków 3. sezonu, które pojawiają się na Apple TV w każdy piątek.
