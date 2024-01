Nowe kinowe „Gwiezdne wojny” zapowiedziane. Tego się nie spodziewałem

Minęły już lata od premiery ostatniego filmu z odległej galaktyki, a Disney w tym czasie karmi wygłodniałych fanów serialami, książkami, komiksami i grami wideo. Ambitne plany, rysowane wcześniej i dotyczące kin, zostały w końcu pogrzebane przez kiepskie przyjęcie IX epizodu, czyli „Skywalker. Odrodzenie”, a wiele anonsowanych już projektów skasowano. W ich miejsce przychodzą jednak nowe.



Jeszcze w zeszłym roku zapowiedziano trzy nowe filmy „Star Wars”, w tym „Dawn of the Jedi” o początkach Zakonu, „New Jedi Order” ze starszą Rey Skywalker w centrum oraz jeszcze jeden, nadal niezatytułowany, w którym pojawią się bohaterowie z seriali, w tym Thrawn, osadzony fabularnie niedługo po „Powrocie Jedi”. Poprzedzi go jednak jeszcze inna pełnometrażowa produkcja, która dziś doczekała się pierwszej zajawki.