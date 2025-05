King wskazał ulubioną adaptację swojej książki. To wcale nie jest horror

Niebawem do tej pokaźnej kolekcji dołączy również film "Życie Chucka" ("The Life of Chuck"), produkcja oparta o nowelę z kolekcji "If It Bleeds" z 2020 r. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych adaptacji filmowych na podstawie prozy Kinga, która zadebiutowała we wrześniu 2024 r. podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.