HBO Max pokazał nowości na weekend. Genialne kino wojenne

Zbliżamy się do połowy grudnia, ale również do kolejnego weekendu. Oznacza to, że platformy streamingowe dołączają do swoich ofert kolejne propozycje. Co nowego szykuje dla widzów HBO Max? Oto najciekawsze propozycje serwisu na weekend.

Adam Kudyba
hbo max weekend top
HBO Max w ostatnich dniach jest na językach wielu - głównie w związku z transakcją Netfliksa z Warner Bros. Póki co wszystko zostaje tak, jak było, a serwis wciąż ma do zaoferowania ciekawe tytuły, zarówno oryginalne, jak i te, które jakiś czas temu były obecne w kinowych repertuarach. Spośród najchętniej oglądanych filmów w HBO Max królują "Until Dawn", "Przepiękne!" i "Obecność 4", ale lada dzień pojawi się silna konkurencja. Oto, co platforma przygotowała dla swoich subskrybentów.

HBO Max - nowości w serwisie. TOP 6

Śniadanie na Plutonie

  • Rok produkcji: 2005
  • Czas trwania: 128 minut
  • Reżyser: Neil Jordan
  • Obsada: Cillian Murphy, Liam Neeson, Ruth Negga, Brendan Gleeson
  • Ocena IMDb: 7.2/10

Choć dziś znamy Cilliana Murphy'ego przede wszystkim z jego oscarowej roli w "Oppenheimerze" czy ikonicznej kreacji Tommy'ego Shelby'ego w "Peaky Blinders", kariera irlandzkiego aktora trwa od dawna i jest bogata w wiele interesujących ról. Do tego grona zdecydowanie należy zaliczyć film Neila Jordana, który rozgrywa się w latach 70. XX wieku. Główną bohaterką tej historii jest Patricia (Murphy) - transpłciowa kobieta urodzona w męskim ciele, która postanawia wyjechać ze swojego rodzinnego, katolickiego miasta, do Londynu. Szuka miłości, akceptacji i matki, która porzuciła ją jako niemowlę.

Premiera 10 grudnia w HBO Max.

Bękart

  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 117 minut
  • Reżyser: Nikolaj Arcel
  • Obsada: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg
  • Ocena IMDb: 7.7/10

Jeden z najświeższych dowodów na to, że Mads Mikkelsen jest jak wino, a jego talent aktorski nie zna takiego słowa jak "granice". W filmie Arcela słynny Duńczyk wciela się w kapitana Ludviga Kahlena - weterana wojennego, który postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych, jutlandzkich wrzosowiskach. Otrzymuje zgodę króla, a potem, zgodnie z planem, powstaje dom i stodoła. Lokalny właściciel ziemski (Bennebjerg) jest do niego bardzo wrogo nastawiony i planuje wykupić całość wrzosowisk. Konfrontacja między nimi jest nieunikniona.

Premiera 11 grudnia w HBO Max.

Cienka czerwona linia

  • Rok produkcji: 1998
  • Czas trwania: 170 minut
  • Reżyser: Terrence Malick
  • Obsada: Jim Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte, Woody Harrelson, George Clooney
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Z pewnością jest to jeden z najważniejszych filmów w dorobku Terrence'a Malicka. Dzieło legendarnego reżysera walczyło o aż 7 Oscarów, ale wyszło z gali z niczym. To wielkie kino wojenne, oparte na powieści Jamesa Jonesa o tym samym tytule. Akcja rozgrywa się w 1942 roku, kiedy amerykańskie wojska, w ramach II wojny światowej, walczą, by wyprzeć Japończyków z Guadalcanal. Malick zgromadził wyjątkowo bogatą obsadę, a jednocześnie sprawił, że nikt z aktorów nie jest tu "główną gwiazdą" - każdy składa się na zbiorowość. Uniwersalny, ponadczasowy tytuł, który przypomina o brutalności i bezsensie wojny.

Premiera 11 grudnia w HBO Max.

Assassin's Creed

  • Rok produkcji: 2016
  • Czas trwania: 115 minut
  • Reżyser: Justin Kurzel
  • Obsada: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson
  • Ocena IMDb: 5.6/10

Świat gier zamarł, gdy zdecydowano się przenieść na duży ekran jedną z najsłynniejszych gier w historii - mowa oczywiście o "Assassin's Creed". Prace nad filmem trwały od lat, ale ostateczny efekt poznaliśmy w 2016 roku dzięki reżyserii Justina Kurzela, mającego wcześniej na koncie m.in. "Makbeta". Bohaterem filmowej adaptacji gry Ubisoftu jest Callum Lynch (Fassbender). Mężczyzna, dzięki specjalnej technologii, doświadcza przygód swojego przodka, asasyna Aguilara, żyjącego w XV-wiecznej Hiszpanii. Jako jego potomek, wkrótce podejmuje walkę z potężnymi templariuszami.

Premiera 12 grudnia w HBO Max.

Słone lato

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 93 minuty
  • Reżyser: Rebecca Lenkiewicz
  • Obsada: Emma Mackey, Fiona Shaw, Vicky Krieps, Yann Gael
  • Ocena IMDb: 5.6/10

Ten film przez niedługi czas gościł na wielkim ekranie, a teraz ląduje w streamingu. Gwiazdorsko obsadzona produkcja w reżyserii Rebeki Lenkiewicz. Główna bohaterka filmu, Sofia (Mackey) jest studentką antropologii, a jej życie głównie kręci się wokół opieki nad chorą matką. W nadziei na naprawę jej stanu zdrowia, dziewczyna postanawia zabrać ją do hiszpańskiej nadmorskiej miejscowości Almeria. Podczas gdy ta odbywa leczenie, Sofia spędza letnie dni na odkrywaniu miasteczka. Odkrywa siebie, a z czasem nawiązuje relację z tajemniczą i wyzwoloną Ingrid (Krieps).

Premiera 13 grudnia w HBO Max.

To: Witajcie w Derry - finał sezonu

  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs
  • Obsada: Chris Chalk, Jovan Adepo, Taylour Paige, Bill Skarsgard
  • Ocena IMDb: 7.7/10

Już w najbliższy poniedziałek, oficjalnie kończący weekend, spada na nas prawdziwa bomba - grande finale, ostatni odcinek serialu "To: Witajcie w Derry". Przez tygodnie byliśmy świadkami pogłębiającego się zła w Derry oraz stopniowo budowanego fabularnie powrotu na ekran Pennywise'a (Skarsgard) - demonicznego klauna, który żywi się strachem i nie spocznie, póki jego moc nie opanuje miasteczka. Co przyniesie ostatni epizod? Czy i kto poświęci swoje życie dla najbliższych? Andy Muschietti i spółka udzielą odpowiedzi już niebawem.

Premiera 14 grudnia w HBO Max.

13.12.2025 10:03
