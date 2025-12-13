HBO Max pokazał nowości na weekend. Genialne kino wojenne

Ładowanie...

HBO Max w ostatnich dniach jest na językach wielu - głównie w związku z transakcją Netfliksa z Warner Bros. Póki co wszystko zostaje tak, jak było, a serwis wciąż ma do zaoferowania ciekawe tytuły, zarówno oryginalne, jak i te, które jakiś czas temu były obecne w kinowych repertuarach. Spośród najchętniej oglądanych filmów w HBO Max królują "Until Dawn", "Przepiękne!" i "Obecność 4", ale lada dzień pojawi się silna konkurencja. Oto, co platforma przygotowała dla swoich subskrybentów.

HBO Max - nowości w serwisie. TOP 6

Śniadanie na Plutonie

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 128 minut

Reżyser: Neil Jordan

Obsada: Cillian Murphy, Liam Neeson, Ruth Negga, Brendan Gleeson

Ocena IMDb: 7.2/10

Choć dziś znamy Cilliana Murphy'ego przede wszystkim z jego oscarowej roli w "Oppenheimerze" czy ikonicznej kreacji Tommy'ego Shelby'ego w "Peaky Blinders", kariera irlandzkiego aktora trwa od dawna i jest bogata w wiele interesujących ról. Do tego grona zdecydowanie należy zaliczyć film Neila Jordana, który rozgrywa się w latach 70. XX wieku. Główną bohaterką tej historii jest Patricia (Murphy) - transpłciowa kobieta urodzona w męskim ciele, która postanawia wyjechać ze swojego rodzinnego, katolickiego miasta, do Londynu. Szuka miłości, akceptacji i matki, która porzuciła ją jako niemowlę.

Premiera 10 grudnia w HBO Max.

Bękart

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Nikolaj Arcel

Obsada: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg

Ocena IMDb: 7.7/10

Jeden z najświeższych dowodów na to, że Mads Mikkelsen jest jak wino, a jego talent aktorski nie zna takiego słowa jak "granice". W filmie Arcela słynny Duńczyk wciela się w kapitana Ludviga Kahlena - weterana wojennego, który postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych, jutlandzkich wrzosowiskach. Otrzymuje zgodę króla, a potem, zgodnie z planem, powstaje dom i stodoła. Lokalny właściciel ziemski (Bennebjerg) jest do niego bardzo wrogo nastawiony i planuje wykupić całość wrzosowisk. Konfrontacja między nimi jest nieunikniona.

Premiera 11 grudnia w HBO Max.

Cienka czerwona linia

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 170 minut

Reżyser: Terrence Malick

Obsada: Jim Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte, Woody Harrelson, George Clooney

Ocena IMDb: 7.6/10

Z pewnością jest to jeden z najważniejszych filmów w dorobku Terrence'a Malicka. Dzieło legendarnego reżysera walczyło o aż 7 Oscarów, ale wyszło z gali z niczym. To wielkie kino wojenne, oparte na powieści Jamesa Jonesa o tym samym tytule. Akcja rozgrywa się w 1942 roku, kiedy amerykańskie wojska, w ramach II wojny światowej, walczą, by wyprzeć Japończyków z Guadalcanal. Malick zgromadził wyjątkowo bogatą obsadę, a jednocześnie sprawił, że nikt z aktorów nie jest tu "główną gwiazdą" - każdy składa się na zbiorowość. Uniwersalny, ponadczasowy tytuł, który przypomina o brutalności i bezsensie wojny.

Premiera 11 grudnia w HBO Max.

Assassin's Creed

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Justin Kurzel

Obsada: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson

Ocena IMDb: 5.6/10

Świat gier zamarł, gdy zdecydowano się przenieść na duży ekran jedną z najsłynniejszych gier w historii - mowa oczywiście o "Assassin's Creed". Prace nad filmem trwały od lat, ale ostateczny efekt poznaliśmy w 2016 roku dzięki reżyserii Justina Kurzela, mającego wcześniej na koncie m.in. "Makbeta". Bohaterem filmowej adaptacji gry Ubisoftu jest Callum Lynch (Fassbender). Mężczyzna, dzięki specjalnej technologii, doświadcza przygód swojego przodka, asasyna Aguilara, żyjącego w XV-wiecznej Hiszpanii. Jako jego potomek, wkrótce podejmuje walkę z potężnymi templariuszami.

Premiera 12 grudnia w HBO Max.

Słone lato

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: Rebecca Lenkiewicz

Obsada: Emma Mackey, Fiona Shaw, Vicky Krieps, Yann Gael

Ocena IMDb: 5.6/10

Ten film przez niedługi czas gościł na wielkim ekranie, a teraz ląduje w streamingu. Gwiazdorsko obsadzona produkcja w reżyserii Rebeki Lenkiewicz. Główna bohaterka filmu, Sofia (Mackey) jest studentką antropologii, a jej życie głównie kręci się wokół opieki nad chorą matką. W nadziei na naprawę jej stanu zdrowia, dziewczyna postanawia zabrać ją do hiszpańskiej nadmorskiej miejscowości Almeria. Podczas gdy ta odbywa leczenie, Sofia spędza letnie dni na odkrywaniu miasteczka. Odkrywa siebie, a z czasem nawiązuje relację z tajemniczą i wyzwoloną Ingrid (Krieps).

Premiera 13 grudnia w HBO Max.

To: Witajcie w Derry - finał sezonu

Lata emisji: 2025

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs

Obsada: Chris Chalk, Jovan Adepo, Taylour Paige, Bill Skarsgard

Ocena IMDb: 7.7/10

Już w najbliższy poniedziałek, oficjalnie kończący weekend, spada na nas prawdziwa bomba - grande finale, ostatni odcinek serialu "To: Witajcie w Derry". Przez tygodnie byliśmy świadkami pogłębiającego się zła w Derry oraz stopniowo budowanego fabularnie powrotu na ekran Pennywise'a (Skarsgard) - demonicznego klauna, który żywi się strachem i nie spocznie, póki jego moc nie opanuje miasteczka. Co przyniesie ostatni epizod? Czy i kto poświęci swoje życie dla najbliższych? Andy Muschietti i spółka udzielą odpowiedzi już niebawem.

Premiera 14 grudnia w HBO Max.



Adam Kudyba 13.12.2025 10:03

