Stranger Things wróci na Netfliksa już po weekendzie. Będzie odcinek specjalny

"Stranger Things" dobiegło końca? Niby tak, ale zaraz po premierze finału Netflix przygotował dla fanów serialu nie lada gratkę. Już za chwilę platforma pokaże odcinek specjalny jednego z emitowanych na żywo programów, który będzie się łączył z hitową produkcją science fiction.

stranger things 5 sezon wwe odcinek specjalny
Takiego crossovera nikt się nie spodziewał. A jednak, typowa poniedziałkowa rozróba za chwilę odbędzie się po Drugiej Stronie. Szykujcie się na eksplozję atrakcji, bo zaraz dojdzie do mordobicia w klimatach jednego z największych hitów Netfliksa. Platforma postanowiła bowiem celebrować zakończenie "Stranger Things" w programie, który od roku co tydzień może emitować na żywo. To będzie więc podwójne święto!

Z jednej strony mamy finał "Stranger Things", a z drugiej rocznicę emisji "WWE Raw" na Netfliksie. I choć wydaje się, że mówimy o dwóch nieprzystających do siebie światach, platforma postanowiła je ze sobą zderzyć. W najbliższym odcinku programu zawodnicy największej federacji wrestlingu na świecie jak zwykle staną ze sobą w szranki, ale tym razem ich pojedynki będą nawiązywać do popularnego serialu science fiction. Czego dokładnie należy się spodziewać?

Stranger Things - crossover z WWE na Netfliksie

W odcinku specjalnym "WWE Raw" emocji na pewno nie zabraknie. Na żywo będziemy mogli obejrzeć trzy pojedynki o mistrzowstwo. Becky Lynch (którą znacie z "Farciarza Gilmore 2") zmierzy się z Maxxine Dupri o pas interkontynentalnej mistrzyni kobiet, Rhea Ripley i Iyo Sky zawalczą z Kabuki Warriors o tag teamowe mistrzostwo kobiet, a CM Punk (którego znacie z "Revival") spróbuje obronić tytuł mistrza świata wagi ciężkiej przed Bronem Breakkerem. Gdzie w tym wszystkim miejsce na "Stranger Things"?

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób WWE zamierza nawiązywać do "Stranger Things". Warto jednak wspomnieć, że uniwersum największej federacji wrestlingu na świecie przecięło się już z serialem Netfliksa. Parę lat temu w materiałach promocyjnych do WrestleManii 39 Rhea Ripley parodiowała postać Jedenastki. W przypadku nadchodzącego "Raw" możemy liczyć na wiele więcej odniesień do produkcji science fiction.

Jak to wszystko będzie dokładnie wyglądać, przekonamy się już niedługo. Crossover "WWE Raw" ze "Stranger Things" zostanie wyemitowany na żywo na Netfliksie o 2:00 w nocy z poniedziałku na wtorek (z 5 na 6 stycznia).

