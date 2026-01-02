REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Widzowie wściekli na Netfliksa. Wszystko przez finał Stranger Things

Po niemal 10 latach "Stranger Things" dobiegło końca. Użytkownicy Netfliksa rzucili się na wypuszczony jeszcze w trakcie sylwestrowej nocy finałowy odcinek serialu. I szybko tego pożałowali. Ale nie chodzi wcale o to, co zobaczyli.

Rafał Christ
stranger things netflix awaria finał premiera
REKLAMA

To był najbardziej wyczekiwany odcinek serialu zeszłego roku. W końcu ostatnie miesiące upłynęły milionom widzów z całego świata na żegnaniu się z (już nie) dzieciakami z Hawkins. Netflix zdecydował się podzielić 5. sezon "Stranger Things" na trzy części. W ramach tej finałowej dostaliśmy tylko jeden epizod. Pojawił się on w serwisie o 2:00 w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. I narobił zamieszania, jakiego nawet platforma się nie spodziewała. A powinna.

Nie pierwszy raz się to zdarzyło. Właściwie to zdarzyło się dosłownie chwilę wcześniej, przy przyśpieszonej premierze premierowych odcinków 5. sezonu "Stranger Things" w listopadzie minionego roku. Wtedy to użytkownicy Netfliksa też nie zamierzali zwlekać z seansem, tylko od razu rzucili się na świeżo udostępnioną produkcję. Zrobili to tak tłumnie, że aż serwery platformy nie mogły tego znieść. I właśnie teraz sytuacja się powtórzyła.

REKLAMA

Stranger Things - fani wściekli na Netfliksa

Dosłownie minuty po nocnej premierze finałowego odcinka "Stranger Things", w sieci zaroiło się od komentarzy wściekłych użytkowników Netfliksa. Zrezygnowali z sylwestrowych imprez, żeby móc zobaczyć, jak kończy się ich ukochany serial, a tu platforma im na to nie pozwoliła. Według doniesień serwis ciągle się wywalał.

Netflix się wysypał, błagam wpuście mnie, nie mam planów na sylwestra

Mój Netflix wywalił się dwa razy w ciągu trzech minut finału "Stranger Things"

Netflix wywalił się, gdy próbowałem obejrzeć ostatni odcinek "Stranger Things"... można było się tego spodziewać

- czytamy na X (dawny Twitter).

Awarie jak zwykle w podobnych (acz - podkreślmy to - rzadkich) przypadkach długo nie trwały. Teraz już spokojnie możemy finał "Stranger Things" obejrzeć. I robimy to bardzo chętnie. Serial jest aktualnie numerem jeden w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Netfliksie w wielu krajach na świecie - w tym także w Polsce.

Więcej o "Stranger Things" poczytasz na Netflix:

REKLAMA
"STRANGER THINGS" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
STRANGER THINGS
Netflix



REKLAMA
Rafał Christ
02.01.2026 08:43
Tagi: Co obejrzeć?Science fictionSeriale NetflixStranger Things
Najnowsze
8:41
Film akcji od twórców Johna Wicka podbija Prime Video. Jest przekozacki
Aktualizacja: 2026-01-02T08:41:47+01:00
15:11
Najwięksi wygrani i przegrani 2025 roku. Mocny czas dla kina
Aktualizacja: 2026-01-01T15:11:00+01:00
14:10
Filmy science fiction, na które czekamy w 2026. Jest bogato
Aktualizacja: 2026-01-01T14:10:00+01:00
13:12
Najlepsze seriale 2025 roku. 11 znakomitych tytułów
Aktualizacja: 2026-01-01T13:12:00+01:00
12:10
Netflix sypnął nowościami. Absurdalna liczba premier na Nowy Rok
Aktualizacja: 2026-01-01T12:10:00+01:00
11:05
2. sezon The Pitt już leci do HBO Max. Premiera lada chwila
Aktualizacja: 2026-01-01T11:05:00+01:00
10:10
Najbardziej kasowe filmy 2025 roku. TOP tytułów, w które rzucaliśmy pieniędzmi
Aktualizacja: 2026-01-01T10:10:00+01:00
9:02
Nowy Coben na Netfliksie. Użytkownicy rzucą się na ten dreszczowiec
Aktualizacja: 2026-01-01T09:02:00+01:00
8:01
Czy będzie 6. sezon Stranger Things? Plany twórców
Aktualizacja: 2026-01-01T08:01:00+01:00
16:47
Pikantna polska komedia już na Netfliksie. Przed chwilą była w kinach
Aktualizacja: 2025-12-31T16:47:30+01:00
14:02
Sylwester z Psim Patrolem. Nowe odcinki już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-31T14:02:17+01:00
13:27
Najlepsze filmy na Sylwestra w streamingu. TOP 5
Aktualizacja: 2025-12-31T13:27:07+01:00
12:32
Najpiękniejsza porażka Disneya z błyskawiczną premierą w streamingu
Aktualizacja: 2025-12-31T12:32:40+01:00
12:20
Finał Stranger Things z przyśpieszoną premierą. Kiedy ostatni odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-31T12:20:55+01:00
9:25
Genialny thriller szpiegowski hitem Prime Video przed premierą 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-31T09:25:00+01:00
9:14
Piękni i Młodzi bez największych hitów. Sylwester zagrożony
Aktualizacja: 2025-12-31T09:14:05+01:00
6:01
Sylwester 2025 w TV - gdzie obejrzeć, kto wystąpi? Oto rozkład jazdy
Aktualizacja: 2025-12-31T06:01:00+01:00
20:14
Widziałam O krok za daleko, nową adaptację Cobena. Mam się śmiać czy płakać?
Aktualizacja: 2025-12-30T20:14:22+01:00
18:55
Miś Uszatek uratowany. Porwano go dla okupu
Aktualizacja: 2025-12-30T18:55:41+01:00
16:01
Netflix może się schować. Fani fantasy, rozpocznijcie rok z tym lepszym Wiedźminem
Aktualizacja: 2025-12-30T16:01:00+01:00
15:37
Marvel dopiero się rozkręca. Mamy nowy zwiastun Avengers: Doomsday
Aktualizacja: 2025-12-30T15:37:17+01:00
15:27
Tak wygląda ostatni odcinek Stranger Things. A fani żądają zmian
Aktualizacja: 2025-12-30T15:27:49+01:00
13:57
Reklama z Karolakiem z zakazem emisji. Widzowie są oburzeni
Aktualizacja: 2025-12-30T13:57:57+01:00
10:31
Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-30T10:31:16+01:00
9:47
Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-30T09:47:23+01:00
9:07
Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem
Aktualizacja: 2025-12-30T09:07:34+01:00
8:31
Gdzie jest teraz Sebastian Keller? Niebo. Rok w piekle to serial o nim
Aktualizacja: 2025-12-30T08:31:46+01:00
19:56
Nie wszyscy pokochali hit Netfliksa. Nazywają go najgorszym serialem 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T19:56:43+01:00
17:04
Najbardziej wyczesany superbohater wleciał na Netfliksa. Dla tego serialu zarwiecie nockę
Aktualizacja: 2025-12-29T17:04:00+01:00
15:25
Harlan Coben i ekranizacje jego książek. Zebraliśmy wszystkie filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-12-29T15:25:21+01:00
13:33
Polacy nie gęsi, swoje seriale mają. I właśnie podbijają HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:28+01:00
12:47
Widzowie mają problem z Millie Bobby Brown. Jej gra aktorska to już mem
Aktualizacja: 2025-12-29T12:47:48+01:00
11:25
Polacy wybrali najlepsze filmy wszech czasów. Mocny ranking
Aktualizacja: 2025-12-29T11:25:12+01:00
10:07
Główną rolę w Avatarze mogła zagrać nowa gwiazda Marvela. Niewiele brakowało
Aktualizacja: 2025-12-29T10:07:50+01:00
9:24
Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd
Aktualizacja: 2025-12-29T09:24:56+01:00
9:18
Disney wygrał i kąpie się w pieniądzach. Ma najbardziej kasowe filmy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T09:18:22+01:00
8:59
Stranger Things pobiło niechlubny rekord. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-29T08:59:29+01:00
15:16
Filmy Netfliksa na 2026 rok. Kapitalne nowości platformy
Aktualizacja: 2025-12-28T15:16:29+01:00
14:11
Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-12-28T14:11:00+01:00
11:31
Najbardziej wyczekiwane seriale 2026 r. Przebieram nogami
Aktualizacja: 2025-12-28T11:31:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA