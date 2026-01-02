Widzowie wściekli na Netfliksa. Wszystko przez finał Stranger Things

Ładowanie...

To był najbardziej wyczekiwany odcinek serialu zeszłego roku. W końcu ostatnie miesiące upłynęły milionom widzów z całego świata na żegnaniu się z (już nie) dzieciakami z Hawkins. Netflix zdecydował się podzielić 5. sezon "Stranger Things" na trzy części. W ramach tej finałowej dostaliśmy tylko jeden epizod. Pojawił się on w serwisie o 2:00 w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. I narobił zamieszania, jakiego nawet platforma się nie spodziewała. A powinna.



Nie pierwszy raz się to zdarzyło. Właściwie to zdarzyło się dosłownie chwilę wcześniej, przy przyśpieszonej premierze premierowych odcinków 5. sezonu "Stranger Things" w listopadzie minionego roku. Wtedy to użytkownicy Netfliksa też nie zamierzali zwlekać z seansem, tylko od razu rzucili się na świeżo udostępnioną produkcję. Zrobili to tak tłumnie, że aż serwery platformy nie mogły tego znieść. I właśnie teraz sytuacja się powtórzyła.

REKLAMA

Stranger Things - fani wściekli na Netfliksa

Dosłownie minuty po nocnej premierze finałowego odcinka "Stranger Things", w sieci zaroiło się od komentarzy wściekłych użytkowników Netfliksa. Zrezygnowali z sylwestrowych imprez, żeby móc zobaczyć, jak kończy się ich ukochany serial, a tu platforma im na to nie pozwoliła. Według doniesień serwis ciągle się wywalał.

Netflix się wysypał, błagam wpuście mnie, nie mam planów na sylwestra



Mój Netflix wywalił się dwa razy w ciągu trzech minut finału "Stranger Things"



Netflix wywalił się, gdy próbowałem obejrzeć ostatni odcinek "Stranger Things"... można było się tego spodziewać



- czytamy na X (dawny Twitter).

Awarie jak zwykle w podobnych (acz - podkreślmy to - rzadkich) przypadkach długo nie trwały. Teraz już spokojnie możemy finał "Stranger Things" obejrzeć. I robimy to bardzo chętnie. Serial jest aktualnie numerem jeden w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Netfliksie w wielu krajach na świecie - w tym także w Polsce.

Więcej o "Stranger Things" poczytasz na Netflix:

REKLAMA

"STRANGER THINGS" OBEJRZYSZ NA: STRANGER THINGS Netflix







REKLAMA

Rafał Christ 02.01.2026 08:43

Ładowanie...