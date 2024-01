Tego bohatera nie zobaczymy w 5. sezonie "Stranger Things". Fani są bardzo rozczarowani

Zdjęcia do 5. sezonu "Stranger Things" niedawno wystartowały. Do sieci trafiają pierwsze materiały promujące, a dociekliwi fani węszą za nowymi informacjami i szczegółami dotyczącymi produkcji. To właśnie ich reakcje sprowokowały wypowiedź jednego z aktorów, który niejako potwierdził, że najprawdopodobniej nie zobaczymy go w finałowej odsłonie.