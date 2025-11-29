W Stranger Things gra nauczycielka twórców z liceum. Uroczy gest
Bracia Duffer ujawnili, że w obsadzie "Stranger Things" pojawiła się wyjątkowa aktorka. Mowa o Hope Hynes Love, która wciela się w panią Harris. Okazuje się, że miała ona okazję być nauczycielką Dufferów - w liceum uczyła ich aktorstwa. Jej obecnością na ekranie chcieli oddać hołd swoim artystycznym początkom i chyba wszyscy się zgodzimy, że jest to niesamowicie uroczy gest.
Każdy kiedyś zaczynał - bracia Duffer również. Twórcy serialu "Stranger Things", fenomenu Netfliksa, zaczęli zaznajamiać się ze sztuką już w liceum, a nieodłączną częścią ich artystycznych początków była Hope Hynes Love, nauczycielka aktorstwa. Teraz, gdy Dufferowie osiągnęli już gigantyczny sukces, postanowili w niezwykle uroczy sposób uhonorować czasy, gdy dopiero zaczynali wchodzić w świat sztuki i kinematografii, obsadzając w roli nauczycielki - pani Harris - swoją własną nauczycielkę od aktorstwa.
W 5. sezonie Stranger Things gra nauczycielka braci Duffer z liceum
Bracia Duffer ujawnili, że Hope Hynes Love, która wciela się w panią Harris, to ich prawdziwa nauczycielka z liceum:
Panią Harris gra Hope Hynes Love. Była naszą nauczycielką teatru w liceum
- napisał w poście na Instagramie Ross Duffer.
Współtwórca "Stranger Things" przyznał, że Love odegrała dużą rolę w ich edukacji, pozwalając przetrwać im trudne lata nauki w liceum:
Liceum było trudne dla mnie i mojego brata. Ale Hope dostrzegła w nas coś, czego my sami nie dostrzegaliśmy i pomogła nam nabrać pewności siebie, by nie tylko przetrwać te cztery lata, ale także przeprowadzić się do Los Angeles i podążać za marzeniami.
Duffer zakończył swój wpis apelem do szkół, pisząc:
Pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli, którzy zmieniają świat. I proszę... sprawmy, by przedmioty artystyczne były w szkole bardziej ważne.
Pani Harris w 5. sezonie "Stranger Things" gra nauczycielkę klasy, do której uczęszcza Holly (Nell Fisher). Jest świadkiem rozmowy najmłodszego Wheelera z "wyimaginowanym przyjacielem" rodziny Holly, który - jak odkryją Mike (Finn Wolfhard) i Nancy (Natalia Dyer) - jest tak naprawdę Henrym, czyli Vecną (Jamie Campbell Bower). Pani Harris udaje się również z kolegami Holly do bunkrów.
5. sezon "Stranger Things" został podzielony na 3 części. Pierwsza z nich (Volume 1) zadebiutuje 27 listopada 2025 r. i będzie składała się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.
