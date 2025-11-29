REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

W Stranger Things gra nauczycielka twórców z liceum. Uroczy gest

Bracia Duffer ujawnili, że w obsadzie "Stranger Things" pojawiła się wyjątkowa aktorka. Mowa o Hope Hynes Love, która wciela się w panią Harris. Okazuje się, że miała ona okazję być nauczycielką Dufferów - w liceum uczyła ich aktorstwa. Jej obecnością na ekranie chcieli oddać hołd swoim artystycznym początkom i chyba wszyscy się zgodzimy, że jest to niesamowicie uroczy gest.

Anna Bortniak
pani harris stranger things nauczycielka braci duffer prawdziwa
REKLAMA

Każdy kiedyś zaczynał - bracia Duffer również. Twórcy serialu "Stranger Things", fenomenu Netfliksa, zaczęli zaznajamiać się ze sztuką już w liceum, a nieodłączną częścią ich artystycznych początków była Hope Hynes Love, nauczycielka aktorstwa. Teraz, gdy Dufferowie osiągnęli już gigantyczny sukces, postanowili w niezwykle uroczy sposób uhonorować czasy, gdy dopiero zaczynali wchodzić w świat sztuki i kinematografii, obsadzając w roli nauczycielki - pani Harris - swoją własną nauczycielkę od aktorstwa.

REKLAMA

W 5. sezonie Stranger Things gra nauczycielka braci Duffer z liceum

Bracia Duffer ujawnili, że Hope Hynes Love, która wciela się w panią Harris, to ich prawdziwa nauczycielka z liceum:

Panią Harris gra Hope Hynes Love. Była naszą nauczycielką teatru w liceum

- napisał w poście na Instagramie Ross Duffer.

Współtwórca "Stranger Things" przyznał, że Love odegrała dużą rolę w ich edukacji, pozwalając przetrwać im trudne lata nauki w liceum:

Liceum było trudne dla mnie i mojego brata. Ale Hope dostrzegła w nas coś, czego my sami nie dostrzegaliśmy i pomogła nam nabrać pewności siebie, by nie tylko przetrwać te cztery lata, ale także przeprowadzić się do Los Angeles i podążać za marzeniami.

Duffer zakończył swój wpis apelem do szkół, pisząc:

Pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli, którzy zmieniają świat. I proszę... sprawmy, by przedmioty artystyczne były w szkole bardziej ważne.

Pani Harris w 5. sezonie "Stranger Things" gra nauczycielkę klasy, do której uczęszcza Holly (Nell Fisher). Jest świadkiem rozmowy najmłodszego Wheelera z "wyimaginowanym przyjacielem" rodziny Holly, który - jak odkryją Mike (Finn Wolfhard) i Nancy (Natalia Dyer) - jest tak naprawdę Henrym, czyli Vecną (Jamie Campbell Bower). Pani Harris udaje się również z kolegami Holly do bunkrów.

5. sezon "Stranger Things" został podzielony na 3 części. Pierwsza z nich (Volume 1) zadebiutuje 27 listopada 2025 r. i będzie składała się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
29.11.2025 12:23
Tagi: Bracia DufferSeriale NetflixStranger Things
Najnowsze
12:04
Co ma wspólnego Stranger Things ze Skazanymi na Shawshank? Więcej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-29T12:04:00+01:00
11:12
Horror na bazie słynnej gry hitem Netfliksa. Wreszcie obejrzę go w spokoju
Aktualizacja: 2025-11-29T11:12:00+01:00
9:59
Dom dobry pokazuje brutalne oblicze przemocy domowej. Jak na nią reagować?
Aktualizacja: 2025-11-29T09:59:00+01:00
9:01
Ten film ledwo wszedł do kin, a już szykuje się na hit Disney+. Użytkownicy rzucą się na niego
Aktualizacja: 2025-11-29T09:01:00+01:00
8:58
Weekend chłodny, Netflix gorący. Polecam 5 mocnych nowości
Aktualizacja: 2025-11-29T08:58:52+01:00
8:03
Widzowie Prime Video nie chcą wyjaśnień. Siadają z przodu mocnego thrillera
Aktualizacja: 2025-11-29T08:03:00+01:00
6:51
Czy serial Maxton Hall - Dwa światy dostanie 3. sezon? Jest pewien problem
Aktualizacja: 2025-11-29T06:51:00+01:00
20:20
Film świąteczny Netfliksa też może być świeży. Nie wierzę, że to piszę
Aktualizacja: 2025-11-28T20:20:25+01:00
17:13
Watykan nie chciał, żebyś oglądał "Syna przeznaczenia". Ja też odradzam
Aktualizacja: 2025-11-28T17:13:00+01:00
16:40
Polski akcent w Stranger Things. Trzeba się dobrze wsłuchać
Aktualizacja: 2025-11-28T16:40:06+01:00
16:13
Zaskakujący powrót do Stranger Things 5. Kim jest 008?
Aktualizacja: 2025-11-28T16:13:27+01:00
15:57
Kiedy Jedna bitwa po drugiej trafi do HBO Max? Wspaniały prezent
Aktualizacja: 2025-11-28T15:57:20+01:00
15:13
Kim tak naprawdę jest doktor Kay? W Stranger Things 5 gra ją legenda kina
Aktualizacja: 2025-11-28T15:13:39+01:00
14:11
Disney+ pokazał nowości na grudzień 2025. Kapitalne tytuły na święta
Aktualizacja: 2025-11-28T14:11:34+01:00
13:38
Derek z Stranger Things 5 skradł show. To jego 2. występ
Aktualizacja: 2025-11-28T13:38:39+01:00
12:50
Co Carol znalazła w magazynie? Pluribus zostawił nas z okrutnym pytaniem
Aktualizacja: 2025-11-28T12:50:51+01:00
11:35
Dlaczego Henry bał się wejść do jaskini? Odpowiedź jest poza Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-28T11:35:03+01:00
9:49
Holly Wheeler to największa gwiazda Stranger Things 5. Kim jest młoda aktorka?
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:39+01:00
8:47
Polski film w IMAX. Limitowane bilety na "Dzikiego" kupisz od dzisiaj
Aktualizacja: 2025-11-28T08:47:20+01:00
20:18
Kim jest Vecna? Złoczyńca ze Stranger Things nie zawsze był potworem
Aktualizacja: 2025-11-27T20:18:00+01:00
19:55
Pani Kersh z Derry to (jeszcze) nie TO. Kim jest tajemnicza kobieta?
Aktualizacja: 2025-11-27T19:55:00+01:00
19:28
Stranger Things 5: zakończenie. Omawiamy, wyjaśniamy i przewidujemy
Aktualizacja: 2025-11-27T19:28:17+01:00
18:13
Stranger Things 5 ma najniższe oceny od krytyków. Od widzów - wręcz przeciwnie
Aktualizacja: 2025-11-27T18:13:01+01:00
15:42
Widziałem Stranger Things 5. Nie oglądacie tego sezonu tak, jak ja
Aktualizacja: 2025-11-27T15:42:28+01:00
15:32
Pluribus wreszcie spotkał Breaking Bad. Nawet główna aktorka była zaskoczona
Aktualizacja: 2025-11-27T15:32:53+01:00
13:39
Harmonogram odcinków Stranger Things 5. Kiedy kolejne i ile ich jest?
Aktualizacja: 2025-11-27T13:39:43+01:00
11:58
Zanim odpalisz Stranger Things 5, zmień ustawienia telewizora. Będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-11-27T11:58:57+01:00
11:34
Zapiski śmiertelnika - zwiastun nowego filmu z Ireneuszem Czopem
Aktualizacja: 2025-11-27T11:34:47+01:00
10:53
Quentin Tarantino stworzył nowy rozdział do Kill Billa. Tak, po 20 latach
Aktualizacja: 2025-11-27T10:53:14+01:00
9:52
Millie Bobby Brown mówi o relacji z Harbourem. Wszystko jasne
Aktualizacja: 2025-11-27T09:52:29+01:00
9:26
Wcześniejsza premiera Stranger Things wywaliła Netfliksa. Duży błąd
Aktualizacja: 2025-11-27T09:26:23+01:00
19:50
Twórca najlepszych kryminałów Netfliksa knuje thriller sci-fi. Biorę go w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-26T19:50:58+01:00
18:02
Użytkownicy HBO Max, przestańcie milczeć o najlepszym serialu wojennym 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-26T18:02:00+01:00
15:39
To najbardziej druzgocący film roku. Netflix popełnił zbrodnię, że nie wpuścił go do kin
Aktualizacja: 2025-11-26T15:39:00+01:00
15:12
Gdzie obejrzeć wszystkie Listy do M.? Święta tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-11-26T15:12:47+01:00
15:08
Korzystamy z VPN-ów do VOD, ale nie jesteśmy tacy sami
Aktualizacja: 2025-11-26T15:08:45+01:00
14:40
Stranger Things wcześniej niż zwykle. Kiedy premiera 5. sezonu?
Aktualizacja: 2025-11-26T14:40:52+01:00
14:10
Dom dobry i duet nie do ruszenia. Jakubik jest filarem kina Smarzowskiego
Aktualizacja: 2025-11-26T14:10:00+01:00
12:59
Mata uderza w prezydenta Nawrockiego. Wyciągają mu za to szkolną przeszłość
Aktualizacja: 2025-11-26T12:59:32+01:00
11:27
Apple TV wycofuje serial tydzień przed premierą. Śpij dobrze, książę
Aktualizacja: 2025-11-26T11:27:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA