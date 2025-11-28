REKLAMA
Derek z Stranger Things 5 skradł show. To jego 2. występ

Choć podstawę fabularną 5. sezonu "Stranger Things" tworzą przede wszystkim znani nam z poprzednich odsłon bohaterowie, tutaj mamy kilka nowych twarzy. Jedną z nich jest Derek - młody chłopak, który niespodziewanie trafia do centrum wydarzeń.

Adam Kudyba
derek turnbow stranger things
5. sezon serialu rozgrywa się wiele miesięcy po wydarzeniach z poprzednej odsłony. Główni bohaterowie żyją w opanowanym przez armię Hawkins i pomimo surowej kwarantanny próbują się zorganizować, by ostatecznie znaleźć Vecnę i go pokonać. Jedenastka (Millie Bobby Brown) trenuje do ostatecznego starcia, Dustin (Gaten Materazzo) wciąż nie może się otrząsnąć po śmierci Eddiego, Will (Noah Schnapp) coraz silniej odczuwa swoje powiązanie z Drugą Stroną. Każdemu zależy, by ostatecznie pokonać złoczyńcę, który powraca do miasteczka z okrutnym planem, który ma mu pomóc zawładnąć światem. Gdy na jaw wyjdzie okrutny plan Vecny, drużyna zjednoczy się i zrobi wszystko, by raz na zawsze pokonać potwora.

Stranger Things 5 - kim jest Derek? Chłopiec kradnie show

Derek Turnbow to nowa postać w świecie "Stranger Things". Pierwsze wrażenie, jakie na widzach robi, jest absolutnie dalekie od pozytywnego - łatwo wywnioskować, że jest kimś na kształt prześladowcy Holly Wheeler. Gdy dziewczynka bawi się na karuzeli, on ją przyspiesza, ze szkodą dla siostry Mike'a i Nancy. Pierwsza myśl, jaka pojawiła mi się w głowie przy spotkaniu z Derekiem? "Mam nadzieję, że wkrótce jakiś potwór go pożre". W opinii o Dereku nie pomagał za bardzo fakt, że inne początkowe sceny z jego udziałem wyraźnie pokazywały, że chłopak jest zupełnie niewychowany, rozpieszczony, odzywa się do innych w obrzydliwy oraz wulgarny sposób i generalnie odstrasza swoim zachowaniem otoczenie.

Sytuacja ulega zmianie, gdy dzięki zdolnościom Willa główni bohaterowie dowiadują się, że kolejnym obiektem ataku Vecny ma być Derek. Wówczas powstaje wyjątkowo szalony plan porwania go wraz z rodziną, jednak sytuacja komplikuje się na tyle, że potwory wysłane przez złoczyńcę i tak ich znajdują. Gdy udaje się je przegonić, powstaje nowy koncept: Derek zostaje wysłany do bazy żołnierzy jako szpieg - dziecko, które nie zostało zabrane wraz z resztą klasy przez żołnierzy do ich bazy. Dzięki temu część dzieciaków, również zagrożonych przez Vecnę, ucieka tunelami. Niestety, potwory ostatecznie dopadają je tam i porywają. Sam Derek (póki co) żyje i nie ulega wątpliwości, że zobaczymy go w kolejnych odcinkach 5. sezonu "Stranger Things".

Stranger Things 5 - kto gra Dereka?

W postać Dereka wciela się Jake Connelly - młody, 13-letni aktor ze Stanów Zjednoczonych. Ten bohater wcześniej nie pojawił się w żaden sposób w serialu - do obsady Connelly dołączył dopiero w 5. sezonie. Dla 13-latka jest to pierwszy występ w tak dużej produkcji, a zarazem drugi w karierze. Wcześniej wystąpił w krótkometrażowym filmie z 2022 roku, zatytułowanym "Between the Silence", opowiadającym o starszej kobiecie z Indii, która nawiązuje kontakt ze swoją - uwaga - polską sąsiadką. Jake Connelly wcielił się wówczas w postać Jakuba.

Jak możemy się dowiedzieć z wywiadu dla Teen Vogue, Connelly wystąpił w kilku reklamach Windowsa. Te wyzwania okazały się na tyle celną ścieżką, że wkrótce on i jego rodzina podpisali kontrakt z agencją talentów i uczestniczył w wielu przesłuchaniach do ogromu produkcji. W końcu padło na "Stranger Things". Jake przyznał w rozmowie, że spodziewał się, że ta rola będzie poboczna, swego rodzaju dodatkiem, ale czuł się niesamowicie widząc i wiedząc, jak jego bohater ewoluuje i potrafi się w jakiś sposób zmieniać. Stwierdził, że najlepszą więź na planie nawiązał z Jamiem Campbellem Bowerem, odtwórcą roli Vecny. Cóż, miejmy nadzieję, że złol weźmie to pod uwagę przy doborze ofiar i ostatecznie oszczędzi Dereka.

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję pierwszej części 5. sezonu "Stranger Things", możecie zrobić to tutaj. Omawiamy również jej zakończenie, genezę Vecny, przypominamy również o tym, co warto wiedzieć i obejrzeć przed finałem serialu.

Pierwsza część 5. sezonu "Stranger Things" (Volume 1) jest już dostępna do obejrzenia na Netfliksie i składa się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

