Polski akcent w Stranger Things. Trzeba się dobrze wsłuchać

Najnowszy sezon "Stranger Things" zadebiutował w serwisie Netflix. Oglądają go miliony, ale nie każdy wie, że w hitowym serialu streamingowego giganta można odnaleźć polski akcent. I wcale nie jest on tak oczywisty - trzeba się dobrze wsłuchać.

Anna Bortniak
W czwartek w nocy pierwsze 4 odcinki finałowego sezonu "Stranger Things" zadebiutowały na polskiej stronie serwisu Netflix. Na nowy sezon rzuciło się tak dużo osób, że streamingowy gigant musiał zmierzyć się z chwilą awarią. Techniczny problem został jednak prędko naprawiony, a widzowie mogli kontynuować długo wyczekiwany (bo już ponad 3 lata) seans.

Produkcja jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że jest jednym z flagowych seriali Netfliksa - okazuje się, że może mieć ona szczególne znaczenie również dla Polaków w związku z polskim akcentem, który znalazł się w finałowej odsłonie "Stranger Things".

Polacy zrobili muzykę do Stranger Things. Soundtrack znalazł się w 5. sezonie

Polski akcent w serialu "Stranger Things" to właśnie soundtrack, który można usłyszeć w 5. sezonie serialu. Muzyka pochodzi od polskiej wytwórni Dyspensa Rec., która została założona przez Wojtka Urbańskiego i Piotra Lenartowicza. To właśnie Urbański pochwalił się w mediach społecznościowych, że soundtrack znajdzie się w najnowszych odcinkach "Stranger Things":

CO ZA NEWS. Mogę się już wreszcie pochwalić, że utwór z naszego katalogu DYSPENSA REC. trafił do soundtracku nowego sezonu STRANGER THINGS. Brawa dla Julian Płoski jesteś mistrz! I dla ekipy Dyspensy, Piotr Lenartowicz & Mateusz Kiejnig. ŚWIAT!

5. sezon "Stranger Things" został podzielony na 3 części. Pierwsza z nich (Volume 1) zadebiutuje 27 listopada 2025 r. i będzie składała się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

Anna Bortniak
28.11.2025 16:40
