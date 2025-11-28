REKLAMA
Zaskakujący powrót do Stranger Things 5. Kim jest 008?

Finałowy sezon "Stranger Things" obfituje w ogromne stężenie akcji, mamy również do czynienia ze sporą liczbą postaci - znanych nam od początku, nowych, a także tych, które powracają po jakimś czasie nieobecności. Tyczy się to również ostatnich scen 4. odcinka piątego sezonu, który serwuje nam ciekawy zwrot akcji.

Adam Kudyba
stranger things kali laboratorium
Główni bohaterowie żyją w opanowanym przez armię Hawkins i pomimo surowej, zorganizowanej przez wojsko kwarantanny próbują się zorganizować. Cel jest prosty - znaleźć Vecnę i go pokonać. Poszukiwania i zwiady nie są jednak jak dotychczas wystarczająco udane, a niektórzy bohaterowie mają wątpliwości, czy nie szukają igły w stogu siana. Jedenastka (Millie Bobby Brown) trenuje do ostatecznego starcia pod okiem Hoppera (David Harbour) i Joyce (Winona Ryder), Will (Noah Schnapp) coraz silniej odczuwa swoje związki z nadciągającym Vecną (Jamie Campbell Bower). Potwór powraca do miasteczka z okrutnym planem, który ma mu pomóc zawładnąć światem i dokończyć to, co zaczął.

UWAGA: W dalszej części tekstu pojawią się duże spoilery w związku z fabułą pierwszej części 5. sezonu "Stranger Things".

Stranger Things 5 - kogo wojsko trzyma w laboratorium?

Zakończenie 4. odcinka 5. sezonu "Stranger Things" jest bardzo intensywne - to właśnie w ostatnich minutach tego epizodu, niedługo po zmasakrowaniu żołnierzy w bazie przez potwory, pojawia się sam Vecna. Wojsko w tym serialu odgrywa kluczową rolę - to właśnie armia de facto rządzi w Hawkins, pilnuje publicznego porządku, ale przede wszystkim prowadzi badania Drugiej Strony i poszukuje Jedenastki - na czele poszukiwań dziewczyny staje doktor Kay (Linda Hamilton) - wojskowa naukowczyni, szefowa całego przedsięwzięcia, której podlegają wszyscy inni żołnierze.

Jednym z ważnych punktów fabuły jest wyprawa Jedenastki i Hoppera do bazy, która mieści się po Drugiej Stronie. Z czasem okazuje się, że doktor Kay trzyma tam pewną postać. Nasi bohaterowie są przekonani, że jest nią sam Vecna - istota na tyle potężna, że jest zdolna do swego rodzaju "starć" mocy z Jedenastką. Finał pierwszej części sezonu serwuje nam dość ciekawe przeżycie - okazuje się, że osobą przetrzymywaną przez wojsko jest Kali. Tę bohaterkę znamy już z serialu, a konkretniej z 2. sezonu.

Kali Prasad, znana również jako Ósemka (008), to jedna z uczestniczek programu eksperymentów autorstwa doktora Brennera, czyli Papy. Dziewczyna posiada zdolności parapsychiczne, które najłatwiej byłoby nazwać tworzeniem mentalnych iluzji, manipulowaniem tym, co widzą ludzie. Gdy dorosła, a jej moce były wystarczająco silne, zdecydowała się uciec z laboratorium. Od tej pory tak naprawdę żyła życiem uciekinierki - wraz ze swoim gangiem szukała zemsty na ludziach zamieszanych w to, co się działo w laboratorium. W drugim sezonie (konkretniej w 7. odcinku zatytułowanym "The Lost Sister") doszło do jej spotkania z Jedenastką, która ucieka do Chicago by spotkać tam dziewczynę, która - podobnie jak ona - przeżyła wydarzenia z laboratorium. Choć pomiędzy postaciami wytwarza się więź (podobieństwo przeżyć i wspomnień odgrywa tu najważniejszą rolę), to ostatecznie się rozstają - Jedenastka zdecydowała się powrócić do miasta i nie prowadzić takiego życia, jak jej siostra, która była znacznie bardziej bezwzględna i nie wahała się zabijać w zemście.

Wówczas po raz ostatni widzieliśmy Ósemkę, ale jej pojawienie się w 5. sezonie jest jak najbardziej sensowne. Nie było realnych podstaw by twierdzić, że nie żyje, a biorąc pod uwagę polowanie ze strony wojska, nie powinno dziwić, że zanim armia zlokalizowała Jedenastkę, podejmowała próby pojmania innej żywej postaci posiadającej moce. Wiele wskazuje na to, że ta postać odegra jeszcze istotną rolę - a przynajmniej istotniejszą, niż podejrzewało wielu krytyków jej wątku z 2. sezonu.

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję pierwszej części 5. sezonu "Stranger Things", możecie zrobić to tutaj. Omawiamy również jej zakończenie, genezę Vecny, przypominamy również o tym, co warto wiedzieć i obejrzeć przed finałem serialu.

Pierwsza część 5. sezonu "Stranger Things" (Volume 1) jest już dostępna do obejrzenia na Netfliksie i składa się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

Więcej o "Stranger Things" przeczytacie na Spider's Web:

28.11.2025 16:13
