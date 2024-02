Tę platformę streamingową Polacy wybierają najczęściej. Czemu konkurencja nie ma z nią szans?

O ile najbardziej rozpoznawalne streamingowe marki cieszą się ugruntowaną pozycją, o tyle popularność pozostałych platform w zeszłym roku na chwilę wzrosła, aby potem zanotować tendencję spadkową. To tąpnięcie jasno wskazuje, że w Polsce doszliśmy do granic zdominowanego przez Netfliksa rynku. Przebicie się na nim innych podmiotów wydaje się nawet nie tyle trudne co niemożliwe.