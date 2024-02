"Napoleon" i "Czas krwawego księżyca" w VOD za darmo. To nowa promocja Apple TV+

Jak skorzystać z promocji? Należy przejść na stronę promocyjną (znajdziecie ją tutaj) i kliknąć przycisk Accept Now, by otrzymać darmowy dostęp do serwisu na 2 miesiące. Jeśli nie chcecie przedłużać płatnej subskrypcji w serwisie i zamierzacie buszować w bibliotece Apple TV+ jedynie przez okres darmowych 2 miesięcy, możecie wyłączyć tę opcję od razu w ustawieniach konta. Wystarczy, że w aplikacji Apple TV klikniecie w ikonę swojego profilu, a w sekcji Manage obok opcji Subscriptions klikniecie przycisk Manage. Po tym, gdy wyświetlą się tam wasze aktywne subskrypcje, obok Apple TV+ wybierzcie opcję Edit, a następnie anulujcie naliczanie miesięcznej opłaty. Nawet, jeśli zrobicie to od razu po skorzystaniu z promocji, wciąż będziecie mieli możliwość darmowego korzystania z serwisu przez okres 2 miesięcy.