Disney+ rusza śladem Netfliksa. Wiadomo, kiedy skończy się współdzielenie kont

Za to co się będzie działo w niedalekiej przyszłości, użytkownicy Disney+ mogą podziękować Netfliksowi. To on stanął bowiem w awangardzie streamingowej wojny ze współdzielącymi konto użytkownikami. Kiedyś pisał w mediach społecznościowych, że miłość to dzielenie hasłem, potem kombinował, jak tę miłość ukrócić, aż w końcu ją zablokował. Jak można było się spodziewać, spotkało się to z oporem subskrybentów, dzięki czemu konkurencja początkowo się z niego śmiała, aby trochę na tym wizerunkowo zyskać. Teraz zaczyna iść w jego ślady.



Kiedy Amazon Prime Video i HBO Max nabijało się z zakazu współdzielenia kont, Disney+ siedział cicho i obserwował sytuację. Nowa strategia Netfliksa okazała się opłacalna, bo nagle przybyły mu miliony nowych użytkowników. Po jakimś czasie pojawiły się więc zapowiedzi Disneya, że pójdzie w ślady konkurencji. Teraz to potwierdza i już nawet wiadomo, kiedy zacznie się wojna z subskrybentami korzystającymi z platformy wraz z osobami spoza ich gospodarstwa domowego.



Więcej o zakazach współdzielenia kont poczytasz na Spider's Web: