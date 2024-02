Ten kapitalny serial miał być spin-offem "Yellowstone". Dobrze, że tak się nie stało

Obecnie jeśli chce się obejrzeć western to najlepiej odpalić SkyShowtime. Oferta platformy obfituje wręcz w filmy i seriale należące do gatunku i ciągle pojawiają się nowe. Oczywiście, nie są one już w tym samym stylu, co produkcje królujące niegdyś w ramówce telewizyjnej, gdzie co niedziele porządek na Dzikim Zachodzie zaprowadzał John Wayne. Dzisiaj konwencja wygląda już zupełnie inaczej. Niekoniecznie jednak gorzej, o czym przekonacie się, oglądając dostępnych od niedawna w całości "Stróżów prawa" poświęconych osobie "Bassa Reevesa". W czasach świetności westernu taka mieniąca się różnorodnością produkcja by nie przeszła.