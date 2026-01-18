Boski thriller nie trafił do polskich kin. Na szczęście właśnie wpadł do Prime Video

Ładowanie...

Facet od fantastycznego kryminału „Aż do piekła” powrócił z thrillerem, który - podobnie, jak wspomniany hit z Jonesem i Pine’em - stawia na prostotę i sprawdzone metody robienia mocnego kina z dreszczykiem. „Sygnaliści” unikają kombinacji jak ognia; Mackenzeie, wybierając prosty, klarowny scenariusz, skupia się na tempie, napięciu, niegłupich zwrotach akcji i wiarygodnej psychologii.



Światowa premiera obrzu odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto 8 września 2024 roku, a do kin trafił 22 sierpnia 2025 roku. Polacy mogą go od pewnego czasu wypożyczyć w VOD, ale teraz złapią go też w ramach abonamentu Prime.

Co obejrzeć w Prime Video? Sygnaliści - opinia o filmie

Głównym bohaterem jest światowej klasy „fixer” Ash (Riz Ahmed) - pośrednik między skorumpowanymi, dużymi firmami a sygnalistami, czyli osobami, które mogą te firmy zdemaskować i pogrążyć. Protagonista ukrywa swoją tożsamość, korzystając z usługi pośredniczącej dla osób niesłyszących. Nie wychodzi w cienia, jest ostrożny, ma swoje żelazne zasady i precyzyjnie dopracowany plan. Rzecz jasna, w pewnym momencie pojawią się problemy. A zaczną się wtedy, gdy o ochronę poprosi go nowa klientka (Lily James).

Oto thriller starej szkoły, trochę w duchu paranoicznych dreszczowców lat 70., ale osadzony w czasach nieustannej obserwacji. Pomysł z wykorzystaniem wspomnianej usługi relay był strzałem w dziesiątkę - to, co pozwala bohaterowi ukrywać tożsamość (facet musi nieustannie działać bez bezpośredniego kontaktu i bez zostawiania jakichkolwiek śladów), jest też narracyjnym mechanizmem budowy napięcia (pęczniejącego nieustannie nawet wówczas, gdy cala „akcja” to przede wszystkim rozmowa i wymiana informacji). Mackenzie świetnie ogarnia wszystkie towarzyszące temu procedury, miejską logistykę i grę w kotka i myszkę; montaż, dźwięk i szerokie kadry działają na korzyść gęstej atmosfery. O obsadzie - ze znakomitym Ahmedem na czele - nie wspominam, bo to zdolni aktorzy.



To dreszczowiec błyskotliwy, czytelny, powiedziałbym, że wręcz wzorowy, wzbogacony o świeży trik formalny, który w jakiś sposób wyróżnia go od masowej konkurencji. Może nie jest to obraz, po którym nie będziecie mogli zebrać szczęki z podłogi i który wryje się wam w pamięć na długie lata, ale z pewnością taki, który zapewni wam niemało emocji, sporo rozrywki i poczucie przyjemnie spędzonego czasu - tym bardziej, jeśli jesteście fanami gatunku. Choć nie jest to konieczne, zapewniam.



Sygnaliści: obsada filmu

Riz Ahmed (Ash)

Lily James (Sarah Grant)

Sam Worthington (Dawson)

Willa Fitzgerald (Rosetti)

Eisa Davis (Wash)

Matthew Maher (Hoffman)

Victor Garber (McVie)

Jared Abrahamson (Ryan)

Pun Bandhu (Lee)

Seth Barrish (Morel)

Jamil Haque (Tariq)

Michał Jarecki 18.01.2026 09:45

