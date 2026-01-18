REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Boski thriller nie trafił do polskich kin. Na szczęście właśnie wpadł do Prime Video

David Mackenzie to spec od suspensu. W przeszłości udowodnił to już kilkakrotnie, a teraz postawił kropkę nad i. Jego „Sygnaliści” to zarazem świetny thriller i wykład z budowania napięcia. Szkoda, że obraz ominął polskie kina - ale dzięki Prime Video możecie go teraz nadrobić. Warto.

Michał Jarecki
sygnaliści prime video co obejrzeć opinia
REKLAMA

Facet od fantastycznego kryminału „Aż do piekła” powrócił z thrillerem, który - podobnie, jak wspomniany hit z Jonesem i Pine’em - stawia na prostotę i sprawdzone metody robienia mocnego kina z dreszczykiem. „Sygnaliści” unikają kombinacji jak ognia; Mackenzeie, wybierając prosty, klarowny scenariusz, skupia się na tempie, napięciu, niegłupich zwrotach akcji i wiarygodnej psychologii.

Światowa premiera obrzu odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto 8 września 2024 roku, a do kin trafił 22 sierpnia 2025 roku. Polacy mogą go od pewnego czasu wypożyczyć w VOD, ale teraz złapią go też w ramach abonamentu Prime.

REKLAMA

Co obejrzeć w Prime Video? Sygnaliści - opinia o filmie

Głównym bohaterem jest światowej klasy „fixer” Ash (Riz Ahmed) - pośrednik między skorumpowanymi, dużymi firmami a sygnalistami, czyli osobami, które mogą te firmy zdemaskować i pogrążyć. Protagonista ukrywa swoją tożsamość, korzystając z usługi pośredniczącej dla osób niesłyszących. Nie wychodzi w cienia, jest ostrożny, ma swoje żelazne zasady i precyzyjnie dopracowany plan. Rzecz jasna, w pewnym momencie pojawią się problemy. A zaczną się wtedy, gdy o ochronę poprosi go nowa klientka (Lily James).

Oto thriller starej szkoły, trochę w duchu paranoicznych dreszczowców lat 70., ale osadzony w czasach nieustannej obserwacji. Pomysł z wykorzystaniem wspomnianej usługi relay był strzałem w dziesiątkę - to, co pozwala bohaterowi ukrywać tożsamość (facet musi nieustannie działać bez bezpośredniego kontaktu i bez zostawiania jakichkolwiek śladów), jest też narracyjnym mechanizmem budowy napięcia (pęczniejącego nieustannie nawet wówczas, gdy cala „akcja” to przede wszystkim rozmowa i wymiana informacji). Mackenzie świetnie ogarnia wszystkie towarzyszące temu procedury, miejską logistykę i grę w kotka i myszkę; montaż, dźwięk i szerokie kadry działają na korzyść gęstej atmosfery. O obsadzie - ze znakomitym Ahmedem na czele - nie wspominam, bo to zdolni aktorzy.

To dreszczowiec błyskotliwy, czytelny, powiedziałbym, że wręcz wzorowy, wzbogacony o świeży trik formalny, który w jakiś sposób wyróżnia go od masowej konkurencji. Może nie jest to obraz, po którym nie będziecie mogli zebrać szczęki z podłogi i który wryje się wam w pamięć na długie lata, ale z pewnością taki, który zapewni wam niemało emocji, sporo rozrywki i poczucie przyjemnie spędzonego czasu - tym bardziej, jeśli jesteście fanami gatunku. Choć nie jest to konieczne, zapewniam.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

Sygnaliści: obsada filmu

  • Riz Ahmed (Ash)
  • Lily James (Sarah Grant)
  • Sam Worthington (Dawson)
  • Willa Fitzgerald (Rosetti)
  • Eisa Davis (Wash)
  • Matthew Maher (Hoffman)
  • Victor Garber (McVie)
  • Jared Abrahamson (Ryan)
  • Pun Bandhu (Lee)
  • Seth Barrish (Morel)
  • Jamil Haque (Tariq)
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
18.01.2026 09:45
Tagi: Co obejrzeć?
Najnowsze
8:58
Na HBO Max wpadł przepyszny horror sci-fi. To wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-01-18T08:58:00+01:00
8:01
Mroczne kryminały przejmują Netfliksa. Po tym podwójnym uderzeniu nie pozbieracie się
Aktualizacja: 2026-01-18T08:01:00+01:00
14:12
Rodzina do wynajęcia to nie tylko film. Zaskoczyło mnie, ile w nim prawdy
Aktualizacja: 2026-01-17T14:12:00+01:00
13:52
Nowy Egzorcysta z datą premiery. To najstraszniejszy horror w karierze reżysera
Aktualizacja: 2026-01-17T13:52:40+01:00
12:38
Szukałam filmu, żeby wychillować. Znalazłam go w Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-17T12:38:55+01:00
12:19
Obecność 5 z datą premiery. Prequel zmierza na ekrany
Aktualizacja: 2026-01-17T12:19:05+01:00
11:32
Nadchodzące adaptacje polskich kryminałów. Tych 5 nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-01-17T11:32:00+01:00
10:29
Kinowe sci-fi czy streamingowy dreszczowiec? Użytkownicy Disney+ mówią: tak
Aktualizacja: 2026-01-17T10:29:00+01:00
9:23
Użytkownicy Prime Video zmienili się w bestie głodne jednego aktora
Aktualizacja: 2026-01-17T09:23:00+01:00
9:01
Analizujemy zakończenie Łupu od Netfliksa. Kto zabił, a kto zgarnął kasę?
Aktualizacja: 2026-01-17T09:01:00+01:00
7:59
Nowości HBO Max uratują nudny wieczór. 5 mocnych propozycji na weekend
Aktualizacja: 2026-01-17T07:59:00+01:00
5:30
Kiedy 8. sezon Outlandera? Premiera finału serialu coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-17T05:30:00+01:00
20:31
Sequel Yellowstone z datą premiery. To nie będzie długi seans
Aktualizacja: 2026-01-16T20:31:23+01:00
19:09
Tony Stark był adoptowany. Co to ma do Avengers: Doomsday i Doktora Dooma?
Aktualizacja: 2026-01-16T19:09:00+01:00
18:08
Zanim pójdziecie na Dreams, zobaczcie ten film na HBO Max. Miażdży
Aktualizacja: 2026-01-16T18:08:00+01:00
17:06
Nowe zasady w The Floor. Zaostrzą rywalizację
Aktualizacja: 2026-01-16T17:06:07+01:00
14:21
Martin na wojnie z twórcą Rodu smoka. „To już nie moja historia”
Aktualizacja: 2026-01-16T14:21:36+01:00
13:00
Ostatni wiking w VOD. Gdzie obejrzeć film z Madsem Mikkelsenem?
Aktualizacja: 2026-01-16T13:00:16+01:00
10:41
Styczeń w HBO Max będzie gorący. Te nowości to same hity
Aktualizacja: 2026-01-16T10:41:46+01:00
9:59
Najlepsza polska komedia 2025 roku już w HBO Max. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-01-16T09:59:18+01:00
9:17
Fallout jak Squid Game. Zaskakująca produkcja w świecie serialu
Aktualizacja: 2026-01-16T09:17:38+01:00
8:13
Star Wars dostaną nową trylogię. Kennedy potwierdza i odchodzi z pracy
Aktualizacja: 2026-01-16T08:13:56+01:00
1:00
Thriller Łup od Netfliksa popełnia ciężki grzech. Ale i tak ogląda się go świetnie
Aktualizacja: 2026-01-16T01:00:00+01:00
21:36
Genialny dreszczowiec szpiegowski wrócił na Apple TV. Nawet przy nim nie mrugajcie
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:20+01:00
19:00
To niedocenione fantasy jest lepsze niż Gra o tron. Fani HBO Max ciepło je wspominają
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:55+01:00
18:13
Wilhelm Tell to film lepszy, niż mówią. Zasłużony hit Prime Video - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-15T18:13:00+01:00
17:02
Czym jest WWE w serialu Fallout? Zdradziły to polskie napisy
Aktualizacja: 2026-01-15T17:02:35+01:00
16:34
Fani mieli rację co do Stranger Things 5. To wybrakowany sezon
Aktualizacja: 2026-01-15T16:34:39+01:00
14:51
Stamtąd 4 nadciąga. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:00+01:00
14:16
Jest nowa promocja Disney+. Serwis za półdarmo
Aktualizacja: 2026-01-15T14:16:31+01:00
13:27
Rycerz Siedmiu Królestw już zaraz na HBO Max. Kiedy? Cóż, nastawcie budziki
Aktualizacja: 2026-01-15T13:27:26+01:00
12:31
Tak mógłby wyglądać James Bond. Nowy dreszczowiec na HBO Max to potwierdza
Aktualizacja: 2026-01-15T12:31:04+01:00
11:32
Netflix dowozi nowości na weekend. Mroczny thriller i głośny kryminał
Aktualizacja: 2026-01-15T11:32:48+01:00
10:59
Widzowie Netfliksa odkryli It Ends With Us. Jak ja wam współczuję
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:19+01:00
9:56
Czy Zabójcza przyjaźń dostanie 2. sezon? Sprawdzamy plany
Aktualizacja: 2026-01-15T09:56:02+01:00
9:33
Peter Jackson chce nakręcić nowy film o Władcy Pierścieni. Masz mój miecz
Aktualizacja: 2026-01-15T09:33:26+01:00
9:06
Netflix ma film, który ogląda się więcej niż raz. To nie tylko moje zdanie
Aktualizacja: 2026-01-15T09:06:22+01:00
7:37
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-01-15T07:37:40+01:00
19:59
Klangor 2 już jest. Kiedy nowe odcinki w Canal+? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-14T19:59:00+01:00
17:41
Euforia wraca na HBO Max. 3. sezon wygląda na druzgocący
Aktualizacja: 2026-01-14T17:41:23+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA