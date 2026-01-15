REKLAMA
Stamtąd 4 nadciąga. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery

Od dłuższego czasu wiemy, że wraz z nadejściem 2026 r. możemy spodziewać się rychłej premiery 4. sezonu hitu „Stamtąd” („From”). Do tej pory jednak nie poznaliśmy konkretnej daty premiery; twórcy wspominali jedynie, że będzie to najpewniej jeszcze zima - pierwsze miesiące nowego roku. Okazuje się jednak, że poczekamy troszkę dłużej - choć tylko nieznacznie.

stamtąd 4 sezon data premiery kiedy
Gwiazda serialu „Stamtąd”, Catalina Sandino Moreno, odniosła się do jednego z najbardziej nurtujących fanów pytań związanych produkcją. Nie dotyczy ono fabularnych sekretów i twistów, a czegoś znacznie bardziej fundamentalnego: daty premiery. Mamy bowiem połowę stycznia 2026 r., zdjęcia do 4. serii dawno dobiegły końca, a twórcy wciąż nie ujawnili oficjalnego, konkretnego dnia powrotu uwielbianego horroru.

Wcześniej mowa była jedynie o „początku 2026 r.”, z naciskiem na zimę. Teraz dostaliśmy jednak pewną bardziej precyzyjną aktualizację: wspomniana aktorka określiła tzw. premierowe okno, czyli okres, w którym pojawi się kolejny rozdział cyklu.

Stamtąd 4: kiedy premiera? Przybliżona data

W rozmowie z The Direct Moreno powiedziała: „myślę, że wyjdzie w marcu, może w kwietniu - ale na pewno wyjdzie”. A zatem 4. odsłona „Stamtąd” trafi na ekrany w pierwszych tygodniach wiosny 2026 r., o ile produkcja nie zaliczy opóźnień (a wszystko wskazuje na to, że nie zaliczy). Przerwa między seriami wyniesie zatem ok. 15 miesięcy; czas oczekiwania na „trójkę” był dłuższy. Wygląda na to, że MGM+ priorytetowo traktuje produkcję i chce utrzymać impet po mocnym - typowo dla serii - cliffhangerze z 3. sezonu. Fani wciąż czekają na to, jak zwrot z reinkarnacją i rozwijająca się mitologia świata przedstawionego wpłyną na dalszy bieg fabuły.

Póki co wiemy jedynie tyle, że 4. sezon ma obejmować - podobnie jak poprzednie - 10 epizodów. Nie dostaliśmy jeszcze żadnego trailera, możemy jednak być pewni, że zadebiutuje on w najbliższych tygodniach. 

STAMTĄD
Stamtąd: obsada

  • Harold Perrineau — Boyd Stevens
  • Catalina Sandino Moreno — Tabitha Matthews
  • Eion Bailey — Jim Matthews (sezony 1–3)
  • David Alpay — Jade Herrera
  • Elizabeth Saunders — Donna Raines
  • Shaun Majumder — ojciec Rudra Khatri (sezon 1; gościnnie sezony 2–3)
  • Scott McCord — Victor Kavanaugh
  • Ricky He — Kenny Liu
  • Chloe Van Landschoot — Kristi Miller
  • Pegah Ghafoori — Fatima Hassan
  • Corteon Moore — Ellis Stevens
  • Hannah Cheramy — Julie Matthews
  • Simon Webster — Ethan Matthews
  • Avery Konrad — Sara Myers
  • Paul Zinno — Nathan Myers (sezon 1)
  • Elizabeth Moy — Tian-Chen Liu (sezony 1-3)
  • Deborah Grover — Tillie (sezony 2-3)
  • Angela Moore — Bakta (sezon 2- )
  • Kaelen Ohm — Marielle Sinclair (sezon 2- )
  • A.J. Simmons — Randall Kirkland (sezon 2- )
  • Nathan D. Simmons — Elgin Williams (sezon 2- )
  • Robert Joy — Henry Kavanaugh (sezon 3)
  • Samantha Brown — Dani Acosta (sezon 3)
  • Julia Doyle — Sofia (sezon 4; zapowiedziana)
  • Reid Price — Tom
  • Vox Smith — Chłopiec w bieli
  • Cliff Saunders — Dale
  • Shuoxin Fu — Kimono Woman
  • Lisa Ryder — Abby Stevens
  • Robert Verlaque — Martin
  • Jamie McGuire — Smiley
  • Douglas E. Hughes — w żółtym garniturze
