Stamtąd 4 nadciąga. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery
Od dłuższego czasu wiemy, że wraz z nadejściem 2026 r. możemy spodziewać się rychłej premiery 4. sezonu hitu „Stamtąd” („From”). Do tej pory jednak nie poznaliśmy konkretnej daty premiery; twórcy wspominali jedynie, że będzie to najpewniej jeszcze zima - pierwsze miesiące nowego roku. Okazuje się jednak, że poczekamy troszkę dłużej - choć tylko nieznacznie.
Gwiazda serialu „Stamtąd”, Catalina Sandino Moreno, odniosła się do jednego z najbardziej nurtujących fanów pytań związanych produkcją. Nie dotyczy ono fabularnych sekretów i twistów, a czegoś znacznie bardziej fundamentalnego: daty premiery. Mamy bowiem połowę stycznia 2026 r., zdjęcia do 4. serii dawno dobiegły końca, a twórcy wciąż nie ujawnili oficjalnego, konkretnego dnia powrotu uwielbianego horroru.
Wcześniej mowa była jedynie o „początku 2026 r.”, z naciskiem na zimę. Teraz dostaliśmy jednak pewną bardziej precyzyjną aktualizację: wspomniana aktorka określiła tzw. premierowe okno, czyli okres, w którym pojawi się kolejny rozdział cyklu.
Stamtąd 4: kiedy premiera? Przybliżona data
W rozmowie z The Direct Moreno powiedziała: „myślę, że wyjdzie w marcu, może w kwietniu - ale na pewno wyjdzie”. A zatem 4. odsłona „Stamtąd” trafi na ekrany w pierwszych tygodniach wiosny 2026 r., o ile produkcja nie zaliczy opóźnień (a wszystko wskazuje na to, że nie zaliczy). Przerwa między seriami wyniesie zatem ok. 15 miesięcy; czas oczekiwania na „trójkę” był dłuższy. Wygląda na to, że MGM+ priorytetowo traktuje produkcję i chce utrzymać impet po mocnym - typowo dla serii - cliffhangerze z 3. sezonu. Fani wciąż czekają na to, jak zwrot z reinkarnacją i rozwijająca się mitologia świata przedstawionego wpłyną na dalszy bieg fabuły.
Póki co wiemy jedynie tyle, że 4. sezon ma obejmować - podobnie jak poprzednie - 10 epizodów. Nie dostaliśmy jeszcze żadnego trailera, możemy jednak być pewni, że zadebiutuje on w najbliższych tygodniach.
Stamtąd: obsada
- Harold Perrineau — Boyd Stevens
- Catalina Sandino Moreno — Tabitha Matthews
- Eion Bailey — Jim Matthews (sezony 1–3)
- David Alpay — Jade Herrera
- Elizabeth Saunders — Donna Raines
- Shaun Majumder — ojciec Rudra Khatri (sezon 1; gościnnie sezony 2–3)
- Scott McCord — Victor Kavanaugh
- Ricky He — Kenny Liu
- Chloe Van Landschoot — Kristi Miller
- Pegah Ghafoori — Fatima Hassan
- Corteon Moore — Ellis Stevens
- Hannah Cheramy — Julie Matthews
- Simon Webster — Ethan Matthews
- Avery Konrad — Sara Myers
- Paul Zinno — Nathan Myers (sezon 1)
- Elizabeth Moy — Tian-Chen Liu (sezony 1-3)
- Deborah Grover — Tillie (sezony 2-3)
- Angela Moore — Bakta (sezon 2- )
- Kaelen Ohm — Marielle Sinclair (sezon 2- )
- A.J. Simmons — Randall Kirkland (sezon 2- )
- Nathan D. Simmons — Elgin Williams (sezon 2- )
- Robert Joy — Henry Kavanaugh (sezon 3)
- Samantha Brown — Dani Acosta (sezon 3)
- Julia Doyle — Sofia (sezon 4; zapowiedziana)
- Reid Price — Tom
- Vox Smith — Chłopiec w bieli
- Cliff Saunders — Dale
- Shuoxin Fu — Kimono Woman
- Lisa Ryder — Abby Stevens
- Robert Verlaque — Martin
- Jamie McGuire — Smiley
- Douglas E. Hughes — w żółtym garniturze