Stamtąd 4 nadciąga. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery

Gwiazda serialu „Stamtąd”, Catalina Sandino Moreno, odniosła się do jednego z najbardziej nurtujących fanów pytań związanych produkcją. Nie dotyczy ono fabularnych sekretów i twistów, a czegoś znacznie bardziej fundamentalnego: daty premiery. Mamy bowiem połowę stycznia 2026 r., zdjęcia do 4. serii dawno dobiegły końca, a twórcy wciąż nie ujawnili oficjalnego, konkretnego dnia powrotu uwielbianego horroru.



Wcześniej mowa była jedynie o „początku 2026 r.”, z naciskiem na zimę. Teraz dostaliśmy jednak pewną bardziej precyzyjną aktualizację: wspomniana aktorka określiła tzw. premierowe okno, czyli okres, w którym pojawi się kolejny rozdział cyklu.

Stamtąd 4: kiedy premiera? Przybliżona data

W rozmowie z The Direct Moreno powiedziała: „myślę, że wyjdzie w marcu, może w kwietniu - ale na pewno wyjdzie”. A zatem 4. odsłona „Stamtąd” trafi na ekrany w pierwszych tygodniach wiosny 2026 r., o ile produkcja nie zaliczy opóźnień (a wszystko wskazuje na to, że nie zaliczy). Przerwa między seriami wyniesie zatem ok. 15 miesięcy; czas oczekiwania na „trójkę” był dłuższy. Wygląda na to, że MGM+ priorytetowo traktuje produkcję i chce utrzymać impet po mocnym - typowo dla serii - cliffhangerze z 3. sezonu. Fani wciąż czekają na to, jak zwrot z reinkarnacją i rozwijająca się mitologia świata przedstawionego wpłyną na dalszy bieg fabuły.



Póki co wiemy jedynie tyle, że 4. sezon ma obejmować - podobnie jak poprzednie - 10 epizodów. Nie dostaliśmy jeszcze żadnego trailera, możemy jednak być pewni, że zadebiutuje on w najbliższych tygodniach.

Stamtąd: obsada

Harold Perrineau — Boyd Stevens

Catalina Sandino Moreno — Tabitha Matthews

Eion Bailey — Jim Matthews (sezony 1–3)

David Alpay — Jade Herrera

Elizabeth Saunders — Donna Raines

Shaun Majumder — ojciec Rudra Khatri (sezon 1; gościnnie sezony 2–3)

Scott McCord — Victor Kavanaugh

Ricky He — Kenny Liu

Chloe Van Landschoot — Kristi Miller

Pegah Ghafoori — Fatima Hassan

Corteon Moore — Ellis Stevens

Hannah Cheramy — Julie Matthews

Simon Webster — Ethan Matthews

Avery Konrad — Sara Myers

Paul Zinno — Nathan Myers (sezon 1)

Elizabeth Moy — Tian-Chen Liu (sezony 1-3)

Deborah Grover — Tillie (sezony 2-3)

Angela Moore — Bakta (sezon 2- )

Kaelen Ohm — Marielle Sinclair (sezon 2- )

A.J. Simmons — Randall Kirkland (sezon 2- )

Nathan D. Simmons — Elgin Williams (sezon 2- )

Robert Joy — Henry Kavanaugh (sezon 3)

Samantha Brown — Dani Acosta (sezon 3)

Julia Doyle — Sofia (sezon 4; zapowiedziana)

Reid Price — Tom

Vox Smith — Chłopiec w bieli

Cliff Saunders — Dale

Shuoxin Fu — Kimono Woman

Lisa Ryder — Abby Stevens

Robert Verlaque — Martin

Jamie McGuire — Smiley

Douglas E. Hughes — w żółtym garniturze

Michał Jarecki 15.01.2026 14:51

