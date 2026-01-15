REKLAMA
Jest nowa promocja Disney+. Serwis za półdarmo

Disney+ wystartował z nową promocją, w ramach której można sporo zaoszczędzić. To świetna okazja, by zapoznać się z mocnymi nowościami platformy, których w tym miesiącu będzie całkiem sporo.

Anna Bortniak
disney plus promocja styczen 2026 promo
Widzowie, którzy rozważali zakup subskrypcji Disney+ lub ci, którzy wcześniej zrezygnowali z usług serwisu, ale chcą znów skorzystać z biblioteki platformy, mogą wrócić do opłacania miesięcznego lub rocznego abonamentu i sporo na tym zaoszczędzić. Wszystko to dzięki nowej promocji, która właśnie wystartowała i potrwa przez kolejne 2 tygodnie. Warto przyjrzeć się jej bliżej, bo w Disney+ zdecydowanie jest co oglądać, a szczególnie jeśli chodzi o tegoroczne nowości.

Na promocji Disney+ można sporo zaoszczędzić. Co obejrzeć w serwisie?

Wchodząc na stronę Disney+, pojawia się komunikat o nowej promocji serwisu, z której mogą skorzystać zarówno nowi, jak i powracający klienci. W ramach niej pakiet Premium (jakość 4K) kosztuje 41,99 zł miesięcznie, a za pakiet Standard (jakość HD) należy zapłacić 23,99 zł miesięcznie. Promocyjna cena obowiązuje przez 3 miesiące. Oznacza to, że w przypadku pakietu Premium miesiąc kosztuje 13,99 zł, a pakietu Standard - zaledwie 7,99 zł. Promocja potrwa do 28 stycznia.

Disney+: promocja w styczniu 2026

Biorąc pod uwagę regularne ceny Disney+, promocja wygląda bardzo korzystnie. Serwis oferuje obecnie dwie opcje subskrypcji: Standard oraz Premium. Pierwszy pakiet to koszt 29,99 zł za miesiąc (lub 299,9 zł za rok) i oferuje jakość maks. 1080p Full HD oraz oglądanie na dwóch urządzeniach jednocześnie. Drugi, lepszy pakiet kosztuje 49,99 zł za miesiąc (499,9 za rok). Umożliwia on oglądanie produkcji na czterech urządzeniach jednocześnie w jakości maks. 4K UHD i HDR.

Co obejrzeć w Disney+? Łatwiej chyba będzie powiedzieć, czego nie oglądać. Tylko w styczniu w serwisie pojawi się cała masa nowości. Jedną z najbardziej wyczekiwanych jest serial Marvela "Wonder Man" z Yahyą Abdul-Mateenem II i Benem Kingsleyem w rolach głównych. Jego fabuła skupia się na ambitnym aktorze, który postanawia zdobyć rolę w remake'u superbohaterskiego filmu legendarnego reżysera. Produkcja zadebiutuje w Disney+ 28 stycznia, czyli ostatniego dnia trwania promocji.

Część widzów z pewnością zainteresuje również inna świeżynka, czyli serial "The Beauty". Akcja produkcji odcinkowej rozgrywa się, kiedy światowej sławy supermodelki zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. W tajemniczą sprawę angażują się agent FBI Cooper Madsen oraz agentka FBI Jordan Bennett. Duet, który wyrusza do Paryża, aby rozwikłać zagadkę, prędko trafia na ślad przenoszonego drogą płciową wirusa, który przemienia zwykłych ludzi w ideały piękna. W rolach głównych Evan Peters oraz Rebecca Hall.

Pozostałe styczniowe nowości to również 2. sezon serialu "Tysiąc ciosów", który jest już w całości dostępny w Disney+, a także pierwsze 3 odcinki 3. sezonu produkcji "Zakłamanie". Fani kryminałów mogą również zerknąć na 2. sezon "Genialnej Morgan". Jednym słowem - jest co oglądać.

Co obejrzeć w Disney+? Polecamy najciekawsze produkcje:

15.01.2026 14:16
