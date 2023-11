Sylwester Wardęga zawalczy w nowym formacie Fame MMA. I nie jest zadowolony z tego ogłoszenia

Wczoraj wieczorem w mediach społecznościowych FAME MMA pojawiła się informacja, że Wardęga będzie pierwszym zawodnikiem na nowej gali FAME: REBORN, a dziś o 19:00 zostaną ogłoszeni kolejni uczestnicy. Zaraz po podaniu informacji, że Wardęga wróci do klatki, youtuber postanowił odnieść się do swojego udziału w odświeżonej edycji FAME MMA. Okazało się, że nie jest on do końca zadowolony z tego, w jaki sposób jego powrót został przedstawiony, a miało to związek z niedociągnięciami na płaszczyźnie marketingowej: