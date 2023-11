Nadchodzą lody "Goats". Wardęga mówi, że nie ma z nimi nic wspólnego

Właśnie widziałem gdzieś, że miały być jakieś lody GOATS. Nie miało być żadnych lodów GOATS. Podejrzewam, że zupełnie jakaś randomowa osoba sobie chciała stworzyć lody GOATS, bo "goats" to jest normalne słowo. My nie mamy prawa do słowa "goats". To jest normalne słowo, które występuje na całym świecie, nie? Ktoś sobie tworzy jakieś historie, że my chcieliśmy lody robić. My chcieliśmy, ale popcorn robić

mówił Wardęga.