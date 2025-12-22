Taco Hemingway wyprzedał trasę. Fajnie, tylko dlaczego w przedsprzedaży?
Taco Hemingway wyprzedał prawie wszystkie bilety na trasę koncertową już w przedsprzedaży. W związku z tym, że zabrakło wejściówek na zwykłą sprzedaż, raper postanowił zagrać 3 dodatkowe koncerty. Fani nie są jednak z tego do końca zadowoleni.
W nocy, 19 grudnia, Taco Hemingway niespodziewanie wypuścił nowy album "Latarnie wszędzie dawno zgasły". Niedługo później artysta zapowiedział trasę koncertową 2026 tttour, w ramach której miał zagrać 4 koncerty: we Wrocławiu, w Gdańsku/Sopocie, Warszawie i Krakowie. Przedsprzedaż biletów została zaplanowana na 21 grudnia na godzinę 10:00, a pozostałe wejściówki do regularnej sprzedaży miały trafić 22 grudnia o tej samej godzinie.
Miały, ale nie trafiły - z niewiadomych powodów do wcześniejszej sprzedaży trafiły wszystkie bilety, również te przeznaczone na regularną sprzedaż. W związku z tym raper dołożył dodatkowe daty na trasie i zagra podwójne koncerty na Hali Stulecia, Ergo Arenie i Tauron Arenie. Fani, którzy zdążyli już kupić bilety na koncert w Krakowie, są niezadowoleni.
Taco Hemingway wyprzedał wszystkie bilety w przedsprzedaży
To chyba rekord. Taco Hemingway wyprzedał wszystkie bilety w przedsprzedaży za jednym zamachem. Informacja ta pojawiła się w oficjalnym komunikacie:
Wszystko, co dziś trafiło do sprzedaży, zostało w całości wyprzedane. Pierwsze terminy koncertów 2026 we Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie wyprzedały się w presale, dlatego jutro rusza sprzedaż biletów na dodatkowe (drugie) daty w tych miastach. Jednocześnie do sprzedaży trafią ostatnie bilety na płytę i trybuny w Warszawie.
Niedługo po ogłoszeniu tej informacji w mediach społecznościowych fani zaczęli z niedowierzaniem komentować fakt, że do przedsprzedaży trafiły wszystkie bilety. Szczególnie niezadowoleni byli ci, którzy zakupili bilety na finał trasy w Krakowie, spodziewając się, że idą na wielki finał trasy. Tymczasem okazało się, że będzie to jedynie przedsmak finału, ponieważ następnego dnia na Tauron Arenie odbędzie się koncert w ramach drugiej daty.
Taco, chyba sobie żartujesz z tą drugą datą na Kraków, rozumiem robienie drugiej daty na koncerty w środku trasy, ale na finał? Ludzie kupili bilety na Kraków dziś, żeby być na finale, a nie żeby pójść na jakąś rozgrzewkę, która nawet nie jest finałem
- piszą internauci.
Trasa 2026 tttour Taco Hemingwaya odbędzie się w maju przyszłego roku. Oto harmonogram trasy:
- 8-9 maja - Hala Stulecia, Wrocław
- 15-16maja - Ergo Arena, Gdańsk/Sopot
- 23 maja - PGE Narodowy, Warszawa
- 30-31 maja - Tauron Arena, Kraków
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Najlepszy album Taco Hemingwaya od 10 lat. Raper zrzucił go w nocy
- Mata, Bambi, Young Leosia i Taco Hemingway. Oni wszyscy wystąpili na jednym koncercie w Krakowie
- Podsiadło i Taco Hemingway gościli na swoich koncertach. Odbyły się tego samego dnia w dwóch różnych miastach
- Fanka dowiedziała się, jaki rozmiar buta ma Taco Hemingway. Jak? Obliczyła go
- Taco Hemingway pobił rekord na Spotify. Jest pierwszym Polakiem, któremu się to udało