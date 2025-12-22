Taco Hemingway wyprzedał trasę. Fajnie, tylko dlaczego w przedsprzedaży?

Ładowanie...

W nocy, 19 grudnia, Taco Hemingway niespodziewanie wypuścił nowy album "Latarnie wszędzie dawno zgasły". Niedługo później artysta zapowiedział trasę koncertową 2026 tttour, w ramach której miał zagrać 4 koncerty: we Wrocławiu, w Gdańsku/Sopocie, Warszawie i Krakowie. Przedsprzedaż biletów została zaplanowana na 21 grudnia na godzinę 10:00, a pozostałe wejściówki do regularnej sprzedaży miały trafić 22 grudnia o tej samej godzinie.



Miały, ale nie trafiły - z niewiadomych powodów do wcześniejszej sprzedaży trafiły wszystkie bilety, również te przeznaczone na regularną sprzedaż. W związku z tym raper dołożył dodatkowe daty na trasie i zagra podwójne koncerty na Hali Stulecia, Ergo Arenie i Tauron Arenie. Fani, którzy zdążyli już kupić bilety na koncert w Krakowie, są niezadowoleni.

Taco Hemingway wyprzedał wszystkie bilety w przedsprzedaży

To chyba rekord. Taco Hemingway wyprzedał wszystkie bilety w przedsprzedaży za jednym zamachem. Informacja ta pojawiła się w oficjalnym komunikacie:

Wszystko, co dziś trafiło do sprzedaży, zostało w całości wyprzedane. Pierwsze terminy koncertów 2026 we Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie wyprzedały się w presale, dlatego jutro rusza sprzedaż biletów na dodatkowe (drugie) daty w tych miastach. Jednocześnie do sprzedaży trafią ostatnie bilety na płytę i trybuny w Warszawie.

Niedługo po ogłoszeniu tej informacji w mediach społecznościowych fani zaczęli z niedowierzaniem komentować fakt, że do przedsprzedaży trafiły wszystkie bilety. Szczególnie niezadowoleni byli ci, którzy zakupili bilety na finał trasy w Krakowie, spodziewając się, że idą na wielki finał trasy. Tymczasem okazało się, że będzie to jedynie przedsmak finału, ponieważ następnego dnia na Tauron Arenie odbędzie się koncert w ramach drugiej daty.

Taco, chyba sobie żartujesz z tą drugą datą na Kraków, rozumiem robienie drugiej daty na koncerty w środku trasy, ale na finał? Ludzie kupili bilety na Kraków dziś, żeby być na finale, a nie żeby pójść na jakąś rozgrzewkę, która nawet nie jest finałem - piszą internauci.

Trasa 2026 tttour Taco Hemingwaya odbędzie się w maju przyszłego roku. Oto harmonogram trasy:

8-9 maja - Hala Stulecia, Wrocław

15-16maja - Ergo Arena, Gdańsk/Sopot

23 maja - PGE Narodowy, Warszawa

30-31 maja - Tauron Arena, Kraków

Anna Bortniak 22.12.2025 11:01

