Taco Hemingway wyprzedał trasę w kilka godzin. To rekord

Bywalcy koncertów doskonale zdają sobie sprawę, że zakup biletu na popularne wydarzenie to walka. Najpierw wejście na stronę, później stanie w poczekalni, a na koniec - desperackie próby wyklikania najlepszego miejsca na trybunach, jeśli płyta zeszła już w całości.

Niektórzy mogli czuć się jak wojownicy podczas zakupu biletów na trasę koncertową Taco Hemingwaya 2026 tttour, który w 2026 r. odwiedzi Wrocław, Trójmiasto, Warszawę i Kraków. Pierwszego dnia, podczas przedsprzedaży, fani wykupili wszystkie bilety (nie wyprzedał się tylko PGE Narodowym). W związku z tym, że na regularną sprzedaż zabrakło już wejściówek, raper postanowił dołożyć drugie daty do wyprzedanych miast. I również drugiego dnia bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Dlaczego?

Dlaczego bilety na koncerty Taco Hemingwaya tak szybko się wyprzedały?

Jednym z głównych powodów, dlaczego bilety na koncerty Taco Hemingwaya wyprzedały się tak błyskawicznie, był fakt, że sprzedaż nie odbywała się partiami. Z niewiadomych przyczyn podczas przedsprzedaży dla użytkowników Allegro Smart, która wystartowała 21 grudnia rano, wyprzedały się wszystkie bilety. Czyli również te przeznaczone do sprzedaży, która miała odbyć się następnego dnia. W związku z tym raper dołożył 3 daty, aby regularna sprzedaż również mogła się odbyć, ale sytuacja z błyskawicznym sold outem znów się powtórzyła.

Z doniesień wynika, że w około 5 godzin wyprzedało się 130 tys. biletów, a co sekundę z puli znikało 90 wejściówek. Serwis eBilet poinformował ponadto, że popyt na bilety na koncert Taco Hemingwaya był wyższy niż na występ Taylor Swift: "Dzisiejsza sprzedaż Taco Hemingway 2026 tttour zapisała się w historii. Oficjalnie: pobiliście wszelkie rekordy! Na naszą stronę weszło WIĘCEJ osób, niż w trakcie sprzedaży Taylor Swift. Co sekundę sprzedawaliśmy 90 biletów" - czytamy we wpisie.

Euforię wśród fanów i popyt na koncerty rapera wzbudził przede wszystkim niespodziewanie opublikowany album "Latarnie wszędzie dawno zgasły", który zachwycił słuchaczy. Nawiązuje on bowiem do legendarnego "Trójkąta Warszawskiego", który zadebiutował w 2014 r., czyli już 11 lat temu. Dodatkowo jest to pierwszy od 2 lat album studyjny Taco (poprzedni to "1-800-Oświecenie"). Będzie to również okazja, by zobaczyć rapera na trasie koncertowej po 2-letniej przerwie.

Trasa 2026 tttour Taco Hemingwaya odbędzie się w maju przyszłego roku. Oto harmonogram trasy:

8-9 maja - Hala Stulecia, Wrocław

15-16maja - Ergo Arena, Gdańsk/Sopot

23 maja - PGE Narodowy, Warszawa

30-31 maja - Tauron Arena, Kraków

Anna Bortniak 24.12.2025 12:03

