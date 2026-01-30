Taco Hemingway na celowniku. Tak, chodzi o lek

Ładowanie...

Tuż po premierze albumu Taco Hemingwaya "Latarnie wszędzie dawno zgasły" TikTok zalała fala krótkich filmów. Fani rapera trzymali na nich paczkę tabletek, informując, że to jedyny merch rapera, na który ich stać. Pokazywali oni konkretnie lek o nazwie Solpadeine, o którym Taco rapuje w kawałku "Zakochałem się pod apteką". Singiel zawiera takie wersy jak "Idę rano po Solpadeine, stoi postać, jej głowa jest w dymie", "Przepani, Solpa w rozpuszczalnej tabletce" czy "Cześć, kupiłam ci Solpadeine, to totalnie dziwne, ale Carpe Diem". Produkt stał się przez to niezwykle popularny, a w sieci pojawiły się nawet doniesienia, że ludzie zaczynają wykupywać go z okolicznych aptek.

Solpadeine to lek przeciwbólowy zawierający trzy substancje czynne: paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, kodeinę fosforanu, czyli opioidowy lek przeciwbólowy, oraz kofeinę. Jest to zatem mocna mieszanka, która po przyjmowaniu jej w zbyt dużych dawkach może być szkodliwa. Nic zatem dziwnego, że na rosnący popyt na lek zareagował Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF), który postanowił prześwietlić sprawę i sprawdzić, czy nie doszło do reklamy produktu bez zgody producenta.

Taco Hemingway pod lupą GIF-u. Chodzi o reklamę leku z piosenki

W związku z tym, że lek zaczął być coraz bardziej popularny, GIF zapowiedział wszczęcie procedur wyjaśniających. Polska Agencja Prasowa uzyskała komentarz Łukasza Pietrzaka, szefa instytucji:

Wczoraj zostało wysłane pismo do podmiotu odpowiedzialnego, ponieważ musimy najpierw ustalić, czy producent leku udzielił zgody artyście na prowadzenie reklamy - wyjaśnił Pietrzak.

Dodał, że na ten moment nie można mówić o nielegalnej reklamie leku, ponieważ nie wiadomo, czy producent nie udzielił zgody na jego reklamę. Gdyby GIF uznał, że rzeczywiście doszło do reklamy produktu bez zgody producenta, sprawa może zostać przekierowana dalej.

Przyjmowanie Solpadeine w zbyt dużych ilościach może doprowadzić do poważnych skutków ubocznych, m.in. do nieodwracalnego uszkodzenia wątroby. Z informacji na temat leku wynika również, że nie można łączyć go z alkoholem.

Młodzi ludzie, którzy inspirują się piosenkami rapera i je romantyzują, mogą tego wszystkiego nie wiedzieć i właściwie się tym nawet nie przejmować - po przesłuchaniu takiego utworu myślą oni jedynie o tym, że, próbując go, są cool. To z kolei może doprowadzić do normalizowania niebezpiecznych eksperymentów z preparatem i zażywania go nie z powodów zdrowotnych, a dla zabawy.

Anna Bortniak 30.01.2026 19:12

