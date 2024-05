Taylor Swift w Marvelu? Fani wskazują, kogo może zagrać

Taylor Swift raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Wokalistka jest znana praktycznie na całym świecie, a na jej wysokobudżetowe koncerty uczęszczają miliony fanów. Nic więc dziwnego, że jej popularność kusi filmowych twórców. Chcą oni współpracować z gwiazdą przy różnego rodzaju projektach. Jednak raczej nikt nie spodziewał się, że to właśnie Marvel będzie rozważał nawiązanie takiej współpracy. Według najnowszych plotek piosenkarka ma dołączyć do MCU, co więcej, podobno aktualnie trwają nawet rozmowy na ten temat. Nie jest to oczywiście pierwszy raz, gdyż fani zastanawiają się nad tym już od czasu premiery filmu „X-Men: Apocalypse” w 2016 roku. Wtedy też Taylor Swift pojawiła się na okładce albumu muzycznego w jednej ze scen. Co więcej, swego czasu robiła sobie również zdjęcia z członkami obsady. Już wtedy pojawiły się głosy dotyczące jej rzekomego angażu do roli Dazzler, czyli mutantki, która posiada umiejętność przekształcania wibracji dźwiękowych w wiązki światła oraz energii.