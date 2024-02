Gdzie obejrzeć koncert Taylor Swift? W domu - "Taylor Swift: The Eras Tour" wpadnie do Disney+

Już powoli truizmem staje się stwierdzenie, że Taylor Swift pobija wszelkie możliwe rekordy. Najlepiej sprzedająca się piosenkarka kilka dni temu zdobyła swoją czwartą statuetkę Grammy w kategorii Album Roku jako pierwsza wykonawczyni w historii, a jej trasa koncertowa The Eras Tour jest najbardziej dochodową trasą wszech czasów - wokalistka pokonała m.in. Eltona Johna, zespół Coldplay, Eda Sheerana, U2 i Harry'ego Stylesa. Nic zatem dziwnego, że na film dokumentalny "Taylor Swift: The Eras Tour" do kin walono drzwiami i oknami, wskutek czego tytuł uplasował się na 1. miejscu wśród najbardziej dochodowych produkcji koncertowych na świecie. Disney ogłosił, że już niebawem "Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)" wpadnie do serwisu Disney+ i prawdopodobnie również tam zacznie pobijać swoje rekordy.