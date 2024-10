"Teoria wielkiego podrywu" dostanie kolejny spin-off. Powrócą aktorzy znani z oryginalnego serialu

"Teoria wielkiego podrywu" to kultowy amerykański sitcom, który śledzi losy piątki mieszkających w Pasadenie bohaterów. Leonard i Sheldon to dwójka genialnych fizyków, których geniusz nie pomaga w relacjach międzyludzkich, a szczególnie w interakcjach z kobietami. Ich przyjaciółmi są równie ekscentryczni inżynier lotniczy Howard oraz astrofizyk Raj. Gdy naprzeciwko mieszkania Sheldona i Leonarda wprowadza się Penny, kelnerka i aspirująca aktorka, ich świat zostaje wywrócony do góry nogami.