Gwiazda "Teorii wielkiego podrywu" odnosi się do skandalu. Twierdzi, że nie tylko Nickelodeon miał mroczną stronę

Wtórowała jej obecnie 46-letnia Jenna von Oy, była aktorka dziecięca, która zauważyła, że to, co działo się w Nickelodeon za czasów Dana Schneidera, nie różniło się zbytnio od rzeczy, które słyszała za swoich młodzieńczych czasów. Z kolei Christy Carslon, gwiazda serialu "Świat nonsensów u Stevensów" przyznała, że nie jest w stanie obejrzeć produkcji "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" ze względu na jej mocny przekaz.