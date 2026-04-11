Kiedy oglądać nowe odcinki Testamentów? Serial trafił do Disney+

"Testamenty" to serialowa kontynuacja "Opowieści podręcznej", która powstała pod szyldem Hulu. Produkcja zadebiutowała dokładnie rok po premierze finałowego sezonu serialu Bruce'a Millera i ponownie bierze na tapet Gilead, choć z nieco innej perspektywy. Tym razem fabuła skupia się na dwóch nastolatkach, które uczęszczają do elitarnej szkoły prowadzonej twardą ręką przez ciotkę Lydię. Oczywiście wszystko w imię bożego posłuszeństwa.

W dniu premiery, czyli 8 kwietnia, w serwisie zadebiutowały aż 3 odcinki serialu. Kiedy subskrybenci Disney+ będą mogli obejrzeć kolejne epizody? Sprawdzamy.

Testamenty - kiedy nowe odcinki w Disney+? Harmonogram

Disney+ pokazał 3 pierwsze odcinki serialu. W związku z tym, że produkcja będzie liczyła ich w sumie 10, oznacza to, że widzów czeka jeszcze seans 7 kolejnych epizodów. Niestety nie będą one debiutowały w trójkach, jak to było w przypadku tych premierowych - dalsze odcinki subskrybenci Disney+ będą musieli oglądać pojedynczo. Będą one debiutowały co tydzień w każdy czwartek. Oto szczegółowy harmonogram:

1. odcinek - 8 kwietnia

2. odcinek - 8 kwietnia

3. odcinek - 8 kwietnia

4. odcinek - 15 kwietnia

5. odcinek - 22 kwietnia

6. odcinek - 29 kwietnia

7. odcinek - 6 maja

8. odcinek - 13 maja

9. odcinek - 20 maja

10. odcinek - 27 maja

Bohaterką historii jest nastoletnia Agnes MacKenzie (Chase Infiniti), która wiedzie spokojnie życie w uprzywilejowanej rodzinie. W międzyczasie uczęszcza ona do elitarnej szkoły przygotowującej do życia w małżeństwie, którą prowadzi ciocia Lydia (Ann Dowd). Do pewnego momentu życie Agnes przebiega zgodnie z rytmem wyznaczonym przez Gilead. Wszystko zmienia się w dniu, kiedy ciocia Lydia przydziela Agnes podopieczną, Daisy (Lucy Halliday), dziewczynę spoza Gilead. Kiedy dziewczęta nieoczekiwanie nawiązują więź, uruchamiają tym samym lawinę wydarzeń, która nieodwracalnie odmieni ich życie.

Anna Bortniak 11.04.2026 07:01

