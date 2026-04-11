Kiedy oglądać nowe odcinki Testamentów? Serial trafił do Disney+
Serial "Testamenty" zadebiutował w serwisie Disney+. Kiedy kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie? Sprawdzamy harmonogram.
"Testamenty" to serialowa kontynuacja "Opowieści podręcznej", która powstała pod szyldem Hulu. Produkcja zadebiutowała dokładnie rok po premierze finałowego sezonu serialu Bruce'a Millera i ponownie bierze na tapet Gilead, choć z nieco innej perspektywy. Tym razem fabuła skupia się na dwóch nastolatkach, które uczęszczają do elitarnej szkoły prowadzonej twardą ręką przez ciotkę Lydię. Oczywiście wszystko w imię bożego posłuszeństwa.
W dniu premiery, czyli 8 kwietnia, w serwisie zadebiutowały aż 3 odcinki serialu. Kiedy subskrybenci Disney+ będą mogli obejrzeć kolejne epizody? Sprawdzamy.
Testamenty - kiedy nowe odcinki w Disney+? Harmonogram
Disney+ pokazał 3 pierwsze odcinki serialu. W związku z tym, że produkcja będzie liczyła ich w sumie 10, oznacza to, że widzów czeka jeszcze seans 7 kolejnych epizodów. Niestety nie będą one debiutowały w trójkach, jak to było w przypadku tych premierowych - dalsze odcinki subskrybenci Disney+ będą musieli oglądać pojedynczo. Będą one debiutowały co tydzień w każdy czwartek. Oto szczegółowy harmonogram:
- 1. odcinek - 8 kwietnia
- 2. odcinek - 8 kwietnia
- 3. odcinek - 8 kwietnia
- 4. odcinek - 15 kwietnia
- 5. odcinek - 22 kwietnia
- 6. odcinek - 29 kwietnia
- 7. odcinek - 6 maja
- 8. odcinek - 13 maja
- 9. odcinek - 20 maja
- 10. odcinek - 27 maja
Bohaterką historii jest nastoletnia Agnes MacKenzie (Chase Infiniti), która wiedzie spokojnie życie w uprzywilejowanej rodzinie. W międzyczasie uczęszcza ona do elitarnej szkoły przygotowującej do życia w małżeństwie, którą prowadzi ciocia Lydia (Ann Dowd). Do pewnego momentu życie Agnes przebiega zgodnie z rytmem wyznaczonym przez Gilead. Wszystko zmienia się w dniu, kiedy ciocia Lydia przydziela Agnes podopieczną, Daisy (Lucy Halliday), dziewczynę spoza Gilead. Kiedy dziewczęta nieoczekiwanie nawiązują więź, uruchamiają tym samym lawinę wydarzeń, która nieodwracalnie odmieni ich życie.
