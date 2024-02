Chłopaki z "The Boys" wracają. Jest data premiery 4. sezonu

Z bohaterami serialu "The Boys" po raz ostatni mieliśmy okazję zobaczyć się w lipcu 2022 r. Jeśli tęskniliście, to możecie już odetchnąć z ulgą - po niemal 2 latach oczekiwania platforma Amazon Prime Video zdradziła, jakie ma plany co do hitowego serialu i okazuje się, że na nowe odcinki nie będziemy musieli czekać zbyt długo.