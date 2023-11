Nie tylko „Gen V". Wiemy, o czym opowie nowy spin-off „The Boys”

Fabuła nowej produkcji nie jest jeszcze znana - nietrudno się jednak domyślić, że tym razem akcja przeniesie się do Mexico City i pokaże tam tamtejszych supków. Zdjęcia mają być realizowane w Ameryce Łacińskiej; ekipa opracowuje obecnie kwestię budżetu, a po zamknięciu tej kwestii przejdzie do etapu castingu.



To najnowsze podejście serwisu do lokalnych (również językowo) serii, które - jak pokazują sukcesy konkurencji - są nad wyraz opłacalne. Amazon przygotowuje obecnie także spin-offy wysokobudżetowego serialu szpiegowskiego „Cytadela”, które mają rozgrywać się m.in. w Indiach czy Włoszech.