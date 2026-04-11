Nowość robi rzeź na Prime Video. Użytkownicy odstawiają wszystkie inne tytuły

Żeby zrozumieć fenomen "The Boys" musimy się cofnąć do roku 2019. To były czasy, gdy superbohaterowie jeszcze królowali na ekranach kin, a "Avengers: Koniec gry" stało się jednym z największych hitów wszech czasów. Wszyscy kochali trykociarzy Marvela, a Prime Video strzelił im tą miłością prosto w twarz. Tytułowe "Chłopaki" - Butcher i jego ekipa - pogardliwie nazywali wzorowanych na ikonach popkultury bohaterów "supkami" i wspólnie z nimi pluli na uwielbianą przez MCU kategorię wiekową PG-13.



"The Boys" od samych swych początków nie jest rozrywką dla młodszych i starszych widzów. To serial skierowany do dorosłych. Wszyscy tam rzucają mięsem - Butcher nie potrafi powiedzieć zdania bez wspomnienia damskich narządów rozrodczych. A do tego lubią wsadzić niewidzialnemu superbohaterowi dynamit w odbyt i rozsadzić go od środka. Ta brutalna dekonstrukcja konwencji marvelowskich widowisk dała więc efekt WOW. Prime Video dostarczyła natomiast tego, czego platforma Amazona najbardziej potrzebowała.

W 2019 roku Prime Video miało już na koncie parę uznanych przez krytyków i lubianych przez widzów seriali. Platformie Amazona brakowało tylko viralowego hitu - produkcji, o której mówiłby dosłownie każdy na świecie. Tym właśnie stało się "The Boys". Dlatego serwis tak chętnie ich kontynuuje, a nawet rozwija ich uniwersum w kolejnych spin-offach. Choć oczywiście czasy się zmieniły, bo superbohaterskie widowiska nie są już tak chętnie oglądane jak kiedyś.

Wraz ze spadkiem popularności filmów superbohaterskich "The Boys" przeszło z brutalnej dekonstrukcji ich konwencji w brutalną satyrę społeczną. Wciąż zachowują swój ironiczny i kąśliwy charakter, ale teraz częściej celują nim w amerykańską sytuację społeczno-polityczną. I to - nawet jeśli zwolennikom Donalda Trumpa niekoniecznie się podoba - wciąż się sprawdza. Tak przynajmniej sugerują oceny krytyków i wyniki oglądalności.

"The Boys" wciąż zbiera doskonałe recenzje, bo przecież udostępniony właśnie 5. sezon ma aż 98 proc. pozytywnych opinii od krytyków - tyle samo co 3. odsłona i więcej niż każda pozostała. Do tego dochodzi status natychmiastowego hitu. Widać to nawet w naszym kraju. Gdy tylko nowe odcinki zadebiutowały na Prime Video, od razu zmiotły całą konkurencję. Nawet film kinowy, który od dłuższego czasu nie schodził z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona, musiał zejść z najwyższego stopnia podium.

Co więcej, "Crime 101" spadło aż na trzecią pozycję zestawienia. Między nim a "The Boys" jest jeszcze "Niezwyciężony", który niedawno powrócił z 4. sezonem. Od tamtej pory co środę dostaje nowe odcinki, przez co od paru tygodni trzyma się w topce wysoko. Na liście najpopualrniejszych tytułów dostępnych na Priem Video dochodzi więc do ciekawego pojedynku.

"Niezwyciężony" to podobnie jak "The Boys" serial antybohaterski. Skierowana do dorosłych widzów animacja dekonstruuje jednak konwencję superhero w zupełnie inny, aczkolwiek na pewno nie gorszy sposób. Dlatego też tak się użytkownikom Prime Video podoba. Subskrybenci platformy Amazona z niecierpliwością wypatrują kolejnych odcinków, które od tego tygodnia debiutują dokładnie w ten sam dzień, co nowe epizody "Chłopaków".

Na razie starcie to wygrywają "The Boys" i tak prawdopodobnie zostanie już do ich finału. Bo "Chłopaki" wrócili na platformę, żeby pokazać, kto rządzi na Prime Video. I cieszy, że robią to w tak dobrym stylu, żeby widzowie wciąż chcieli ich oglądać. W końcu już się kończą. 5. sezon będzie tym ostanim. Tym samym wszystko wskazuje na to, że serial odejdzie tak samo, jak debiutował - z hukiem.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

The Boys Niezwyciężony Crime 101 Scarpetta Anioł stróż Młody Sherlock Ballerina Dom Dawida Wielki marsz Agent Zeta

Rafał Christ 11.04.2026 08:44

