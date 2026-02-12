Prime Video z mocnymi nowościami na 2026 rok. Robi wrażenie

Ładowanie...

W tym roku subskrybenci Prime Video mogą liczyć na potężną porcję nowości. Podczas wydarzenia Prime Video Presents: International Originals Showcase przedstawiono plany na bieżący rok, wśród których na pierwszy plan wyłaniają się produkcje young adult. Nie powinno to nikogo dziwić - najchętniej oglądanymi tytułami oryginalnymi serwisu były "Nasza wina", filmowa adaptacja powieści Mercedes Ron, oraz 2. sezon "Maxton Hall - Dwa światy". W związku z tym Amazon MGM Studios postanowił wycisnąć z propozycji dla młodzieży wszystko, co się da, a efekty będzie można zobaczyć w 2026 roku.

Na konferencji przekazano, że trwają również prace nad adaptacją najnowszej książki Ron o tytule "30 zachodów słońca, w których można się zakochać". Będzie to pierwsza amerykańska adaptacja twórczości uwielbianej autorki, która dołączy do "Trylogii winnych". A będzie tego jeszcze więcej. Oto pełna lista produkcji, które będziemy oglądać w 2026 roku w serwisie Prime Video.

Prime Video: nowości na 2026 rok. Co będziemy oglądać?

Twoja wina: Londyn

Już w zeszłym roku pojawiła się informacja, że anglojęzyczny remake "Mojej winy" otrzyma kontynuację. Teraz wiadomo już, że 2026 roku na małych ekranach zadebiutuje produkcja "Twoja wina: Londyn". Sequel ponownie koncentruje się na relacji Noah oraz Nicka, przyrodniego rodzeństwa, między którym zaczyna rodzić się uczucie. Do swoich ról powrócą Asha Banks oraz Matthew Broome.

Drawn Together

"Drawn Together" to adaptacja powieści Ron o oryginalnym tytule "Marfil". Jest to pierwszy tom dylogii "Enfrentados", której bohaterką jest 20-letnia Marfil Cortés, córka bogatego biznesmena mieszkająca w Nowym Jorku. Kiedy dziewczyna przeżywa porwanie, jej ojciec zatrudnia ochroniarza Sebastiana Moore'a, który ma mieć oko na swoją podopieczną. Początkowo Marfil niechętnie reaguje na ten pomysł, jednak z czasem między obojgiem zaczyna rodzić się relacja.

Perfect Liars

Prime Video pokaże również adaptację powieści z Wattpada o tytule "Perfect Liars" (oryginalny tytuł to "Perfectos Mentirosos: Mentiras y secretos") autorstwa Alex Mírez. Publikacja zyskała ogromną popularność na platformie, gdzie czytało ją ponad 140 mln użytkowników. Jej fabuła skupia się na Judzie Derrym, skrytym studencie elitarnego uniwersytetu, który zamierza zinfiltrujować kampus zdominowany przez potężnych i charyzmatycznych braci Cash. Pod idealną fasadą mężczyźni skrywają jednak mroczne sekrety. Za kamerą produkcji stanie reżyser "Domu z papieru".

Love Me Love Me

Kolejną adaptacją powieści z Wattpada będzie włoska produkcja "Love Me Love Me". Publikacja autorstwa Stefanii S., którą na platformie wyświetlono 24 mln razy, skupia się na June White. Po śmierci brata dziewczyna dołącza do elitarnej szkoły, gdzie popada w konflikt z buntowniczym Jamesem Hunterem. Gdy zaczyna spotykać się z jego najlepszym przyjacielem Willem, na jaw wychodzą głęboko skrywane kłamstwa, które zaczynają napędzać gorący trójkąt miłosny. Premiera zaplanowana jest na 13 lutego.

Campus Drivers

"Campus Drivers" będzie 6-odcinkowym serialem opartym na bestsellerowej serii książek C.S. Quill, które łączą pikantny dramat studencki, romans sportowy oraz jeden z ulubionych motywów widzów, czyli enemies to lovers. Bohaterem historii jest Lane O'Neill, który zakłada popularną aplikację oferują studentom kampusu jazdę klasycznymi samochodami. W tym świecie niegrzeczni chłopcy nawiązują relację z grzecznymi dziewczynami.

Toi + Moi - Seuls contre tous

"Toi + Moi - Seuls contre tous" to francuski dramat młodzieżowy, który jest adaptacją bestsellerowej trylogii autorstwa Emmy M. Green, sprzedanej w nakładzie 1 mln egzemplarzy. Skupia się na Almie Lancaster, która w szkole filmowej spotyka Vadima Arcadiego. Wzorowa studentka i buntowniczy chłopak prowadzą nieustanną walkę, aby się w sobie nie zakochać.

Maxton Hall - Dwa światy, 3. sezon

Ten serial subskrybenci Prime Video z pewnością dobrze znają. Oparty na serii książek Mony Kasten "Maxton Hall - Dwa światy" wraca z 3. sezonem. Produkcja skupia się na Ruby, który odkrywa wielki sekret aroganckiego dziedzica fortuny. Starcia między głównymi bohaterami nieoczekiwanie zaczynają przeradzać się w iskrzącą relację. Data premiery nowej odsłony nie została jeszcze potwierdzona.

Drive: The Pretenders

"Drive: The Pretenders" to adaptacja powieści Tamary Lush, która pierwtonie zadebiutowała na Wattpadzie. Jej bohaterami są Dante Annunziato, kierowca wyścigowy, oraz Savannah Jenkins, członkini jego ekipy pit stopowej, którzy są zmuszeni udawać związek, aby nie stracić swojej pracy.

Amor Animal

W marcu zadebiutuje natomiast argentyński thriller "Amor Animal", który będzie eksplorował dwa przeciwstawne światy pełne muzyki, przemocy i namiętnych więzi.

I'd Rather Die

Meksykańska produkcja "I'd Rather Die" to romans dla nastolatków, który koncentruje się na apokalipsie zombie. Jego akcja rozgrywa się w liceum.

Call Me Bae, 2. sezon

Do Prime Video zmierza również 2. sezon serialu "Call Me Bae". Jego bohaterką jest była dziedziczka i obecna hustlerka Bae, która odkrywa, że najbardziej cennymi zasobami nie są diamenty, a prawo ulicy i spryt. Z tą myślą przemierza redakcje Mumbaju, stając się nie tylko lepszą wersją samej siebie, ale również spełniając się w roli reporterki. W roli głównej Ananya Panday.

Fist of the North Star: Hokuto No Ken

Prime Video które uzyskało wyłączne prawa do produkcji "Fist of the North Star" od Warner Bros., pokaże ostatecznego reboot, który na nowo interpretuje znaną na całym świecie serię mangi. Będzie to animowane doświadczenie łączące najnowocześniejsze obrazy generowane komputerowo z ręcznie rysowaną animacją.

The Ghost in the Shell

"The Ghost in the Shell" będzie z kolei cyberpunkowym serialem zgłębiający skrzyżowanie ludzkości i technologii w hiperpołączonej metropolii w 2029 roku.

Wieśniak mistrzem miecza, 2. sezon

"Wieśniak mistrzem miecza" wraca z 2. sezonem. Bohaterem serialu jest Beryl Gardenant, szermierz w średnim wieku prowadzący dojo na prowincji. Jego spokojnie życie zostaje przerwane, gdy pojawia się Allucia, była uczennica i komandor Królewskiego Zakonu Rycerzy.

Siren's Kiss

Koreański thriller psychologiczny "Siren's Kiss" będzie łączył zarówno romans, jak i tajemnicę. W rolach głównych wystąpią Park Min-young i Wi Hajun, a premiera produkcji zaplanowana jest na 2 marca.

Absolute Value of Romance

"Absolute Value of Romance" to meta-komedia romantyczna z udziałem Kim Hyang Gi i globalnych idoli K-POP. Fani tego gatunku na pewno się na tę produkcję skuszą.

Human x Gumiho

"Human x Gumiho" to roboczy tytuł produkcji z największymi koreańskimi gwiazdami - Jun Ji Hyun (znanej również jako Gianna Jun) i Ji Chang Wook. Będą one badać, czy miłość może przekroczyć

sam czas.

See You at Work Tomorrow!

Koreańska produkcja "See You at Work Tomorrow!" będzie natomiast eksplorować romanse w miejscu pracy i złożone emocjonalnie związki.

Love in Disguise

"Love in Disguise" będzie serialem przepełnionym akcją, tajemnicami i romansem. W roli głównej Yim Siwan.

The Sacred Jewel

"The Sacred Jewel" to na razie tytuł roboczy tego dramatu historycznego, którego akcja rozgrywa się w czasie najazdów mongolskich. Widzowie mogą spodziewać się zakrojonych na szeroką skalę bitwew, zakazanych romansów i autentycznych koreańskich szczegółów historycznych.

Don't Be Shy

Tym razem coś dla fanów komedii. "Don't Be Shy". To komedia romantyczna skierowana do młodych dorosłych, która opowiada o dojrzewaniu kobiet. Reżyserką i autorką scenariusza jest Sreeti Mukerji, a za produkcję odpowiada Alia Bhatt i Shaheen Bhatt.

The House of Spirits

Do Prime Video wpadnie również adaptacja bestsellerowej powieści Isabel Allende, która sprzedała się w ponad 70 milionach egzemplarzy na całym świecie. "The House of Spirits" ("Dom duchów") to przepełniona pasją i przemocą historia burzliwych losów trzech pokoleń rodziny Trueba i niemal stu lat gwałtownych przemian społecznych. W roli głównej Nicole Wallace.

Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec, 3. sezon

"Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec" wraca z 3. sezonem. Kolumbijski serial rozpoczyna się 2 lata po odejściu z Ecomoda, kiedy Betty jest na skraju rozwodu z Armando i desperacko próbuje zbliżyć się do ich dorastającej córki. Teraz, gdy założyciel firmy już nie żyje, główna bohaterka wraca do Ecomoda jako prezes i musi odbudować relacje rodzinne.

Czerwona królowa, 2. sezon

Z 2. sezonem wraca także "Czerwona królowa". Bohaterką serialu jest Antonia Scott, najinteligentniejsza osoba na świecie, która wyobraża sobie swoje samobójstwo na różne sposoby. Jej plany na odebranie sobie życia przerywa pojawienie się inspektora Jona Gutierreza, który zostaje wyznaczony do współpracy z Antonią w zamian za oczyszczenie się z zarzutów. Pomysłodawcą powołania tego niespotykanego duetu jest Mentor, nadzorca tajnego programu "Czerwona Królowa". Od teraz Antonia i Jon będą musieli wspólnie rozwiązać kryminalne sprawy.

Apocalypse Z: Part II

W serwisie pojawi się również thriller "Apocalypse Z: Part II", postapokaliptyczna produkcja oparta na serii bestsellerowych thrillerów autorstwa Manela Loureiro.

No Place to Be Single

"No Place to Be Single" to z kolei ekranizacja włoskiej powieści autorstwa Felicii Kingsley, najchętniej czytanej włoskiej autorki od kilku lat.

Postcards from Italy

Kolejny włoski serial (ale nakręcony w języku angielskim) to "Postcards from Italy". Za jego kamerą stanęła nagrodzona Oscarem Jessica Yu ("Zbrodnie po sąsiedzku", "The Morning Show"), natomiast w roli głównej wystąpią Nicole Wallace, Sebastiano Pigazzi i Filippo De Carli. Czy trzeba kogoś jeszcze zachęcać do oglądania? Data premiery jest jeszcze niepotwierdzona.

The Tank

W serwisie dostępny jest już niemiecki "The Tank", thriller psychologiczny o wojnie i głębi ludzkiej natury.

Zeta

Zeta to międzynarodowy film akcji i szpiegów, z udziałem jednej z największych gwiazd hiszpańskiego kina, Mario Casasa.

gwiazd hiszpańskiego kina, Mario Casasa.

Vengeance

"Vengeance" zapowiadany jest jako film akcji na dużą skalę. Jest to pierwsza produkcja Amazon Original

z Meksyku, której premiera odbędzie się pod koniec lutego.

Beast Race

Do nowości na ten rok dołącza również "Beast Race", czyli film akcji i fantasy, oparty na dystopijnej przyszłości, autorstwa Ernesto Solisa, Rodrigo Pesavento i reżysera Miasta Boga, Fernendo Meirellesa.

Masterplan

"Masterplan" to pierwszy w historii francusko-włoski film oryginalny w koprodukcji, nakręcony w języku angielskim. Za jego kamerą stanął Thomas Vincent, który jest również autorem scenariusza. W obsadzie znaleźli się nominowany do Oscara Stanley Tucci oraz wschodzące gwiazdy - Simona Tabasco ("Biały Lotos", 2. sezon) i Victor Belmondo ("Bastion 36").

Skok

W Prime Video jest już natomiast dostępny trzymający w napięciu thriller kryminalny z Sophie Turner w roli głównej. Produkcja skupia się na napadzie stulecia, w którego centrum niespodziewanie znajduje się zwykła urzędniczka.

Bait

Serial komediowy "Bait" autorstwa Riza Ahmeda będzie produkcją, która ma przełamać schematy gatunkowe. 6-odcinkowy tytuł zadebiutuje w całości 25 marca.

Deadloch, 2. sezon

Z 2. sezonem wraca również "Deadloch". Fabuła koncentruje się na tytułowym tasmańskim miasteczku, w którym zostaje odnalezione ciało jednego z mieszkańców. Wydarza się to w przeddzień Festiwalu Zimy. Do akcji wkraczają wówczas dwie śledcze o zupełnie innym podejściu oraz ambitna posterunkowa, które będą musiały połączyć siły, aby znaleźć mordercę. Premiera 20 marca.

Anna Bortniak 12.02.2026 18:01

