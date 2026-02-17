Kultowy horror Stephena Kinga leci na Prime Video. Autor to mistrz serialowej grozy

Ładowanie...

"Carrie" Stephena Kinga to słynna powieść, której bohaterką jest tytułowa dziewczyna, Carrie White. Dziewczyna ma w życiu ciężko - w domu wychowuje ją fanatyczna religijnie matka, zaś w szkole jest nielubiana i wyśmiewana. W momencie pierwszej miesiączki orientuje się, że posiada moce telekinetyczne, a następnie używa ich do tego, by zemścić się na swoich prześladowcach. To materiał, który w przeszłości twórcy chętnie podejmowali. Teraz na horyzoncie klaruje się powrót "Carrie".

Serialową Carrie obejrzymy w Prime Video. Za produkcją stoi mistrz horroru

Pierwsza ekranizacja "Carrie" miała miejsce dość prędko - w 1976 roku, czyli dwa lata po wydaniu książki. Wówczas wyreżyserował ją ikoniczny reżyser Brian de Palma, a wcielające się w główne role Sissy Spacek i Piper Laurie nominowano do Oscara. W 2002 roku powstał film telewizyjny, zaś w 2013 - kolejne kinowe podejście w reżyserii Kimberly Pearce oraz obsadzonymi w rolach Carrie i jej matki Chloe Grace Moretz oraz Julianne Moore. Przez długi czas nikt nie podejmował planów powrotu do tej historii. Teraz już wiemy nie tylko, że on nastąpi, ale również kiedy.

Za najnowszą, serialową adaptacją "Carrie" stoi nie kto inny jak Mike Flanagan - autor wielu filmowych ("Oculus", "Gra Geralda", "Doktor Sen") i serialowych ("Nocna msza", "Nawiedzony dom na wzgórzu", "Zagłada domu Usherów") produkcji z gatunku grozy. Ostatnimi czasy jest szczególnie znany z tego, że chętnie zajmuje się adaptowaniem dzieł Kinga - całkiem niedawno przeniósł na wielki ekran "Życie Chucka", a niedawno pojawiła się informacja, że planuje zrobić nowe podejście do "Mgły".

W 2024 roku ogłoszono, że pierwszym projektem, który stworzy Flanagan w ramach podpisanej z Amazonem umowy, będzie właśnie "Carrie" - 8-odcinkowy serial. Zdjęcia do projektu zakończyły się w październiku ubiegłego roku, więc od tego czasu zapewne trwa proces postprodukcji. Do niedawna nie było jasne, kiedy możemy się spodziewać premiery nowej "Carrie". Jak podaje The Direct, rąbka tajemnicy postanowiła jednak uchylić Katee Sackhoff, jedna z aktorek zaangażowanych w serial, która uczestniczyła w wydarzeniu Fan Expo w Vancouver.

Sakchoff ujawniła, że na nowy serial Mike'a Flanagana trzeba będzie jeszcze poczekać - "Carrie" bowiem trafi na Prime Video dopiero w październiku 2026 roku. Aktorka chwaliła Mike'a Flanagana, mówiąc, że "jest dobry w tym co robi: mądrym, psychologicznym horrorze". Dla śledzących karierę reżysera te słowa będą potwierdzeniem tego, co wiedzą - Flanagan od dawna utwierdza swoją opinię twórcy, który umiejętnie straszy, ale za tym idzie coś ważnego. Bardzo często współpracuje ze swoimi sprawdzonymi aktorami. Nie inaczej będzie w tym przypadku - w matkę Carrie, Margaret White wcieli się nie kto inny, jak Samantha Sloyan. W obsadzie znalazło się też miejsce dla innych, etatowych współpracowników reżysera: Kate Siegel, Rahula Kohliego i Ruth Codd.

Carrie - obsada serialu Prime Video

Summer H. Howell jako Carrie White

jako Carrie White Samantha Sloyan jako Margaret White

jako Margaret White Siena Agudong jako Sue Snell

jako Sue Snell Amber Midthunder jako Rita Desjardin

jako Rita Desjardin Joel Oulette jako Tommy Ross

jako Tommy Ross Alison Thornton jako Chris Hargensen

jako Chris Hargensen Arthur Conti jako Billy Nolan

jako Billy Nolan Josie Totah jako Tina Blake

jako Tina Blake Matthew Lillard jako Henry Grayle

jako Henry Grayle Thalia Dudek jako Emaline

jako Emaline Kate Siegel

Rahul Kohli

Ruth Codd

Heather Graham

Michael Trucco

Katee Sackhoff

Adam Kudyba 17.02.2026 09:05

