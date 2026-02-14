Logo
Prime Video jednak nie skasuje świetnego fantasy. Zmiana planów

Przyszłość "Dobrego omenu" była zagrożona i doskonale wiedzą to widzowie, którzy śledzili doniesienia w sprawie serialu. Początkowo platforma zdecydowała, że finał produkcji ukaże się w formie jednego dłuższego odcinka, lecz ostatecznie nastąpiła zmiana planów - produkcja Neila Gaimana doczeka się pełnoprawnego 3. sezonu.

Anna Bortniak
dobry omen 3 sezon kiedy premiera prime video jest data
To była dla fanów "Dobrego omenu" długa i wycieńczająca przeprawa. Jakiś czas po premierze 2. sezonu serialu wyszło na jaw, że Neil Gaiman, twórca serialu i współautor książki, którą napisał wraz z Terrym Pratchettem, został oskarżony o napaść seksualną. W międzyczasie Gaiman nie tylko wycofał się z życia publicznego, ale został również wykluczony z kilku głośnych projektów, m.in. z nadchodzącego finału "Dobrego omenu" spod szyldu Amazona.

Czarne chmury, które zebrały się nad Gaimanem, miały mieć również wpływ na ostateczny kształt ostatniej odsłony "Dobrego omenu". Początkowo Prime Video zamierzał po prostu skasować 3. sezon i zamiast niego opublikować symboliczny, półtoragodzinny odcinek, który miałby zamknąć całą historię, ale, umówmy się, nie byłoby to rozwiązanie w pełni satysfakcjonujące fanów. Serwis na szczęście postanowił zmienić zdanie i ogłosił, że "Dobry omen" doczeka się pełnoprawnego 3. sezonu.

Prime Video ogłosił 3. sezon serialu Dobry omen. Kiedy premiera?

Prime Video, po niemal 3 latach od premiery 2. sezonu, ogłosił, że jeszcze w tym roku fani doczekają się nowych odcinków "Dobrego omenu". Premiera 3. sezonu zaplanowana jest na 13 maja 2026 roku, co oznacza, że już za niecałe 3 miesiące subskrybenci Prime Video zobaczą, jak potoczyła się dalsza część uwielbianej historii. Mimo że Gaiman został odsunięty od jej tworzenia, to według doniesień prawdopodobnie część jego wkładu w ostatnią część produkcji została zachowana.

Ogłoszeniu daty premiery 3. sezonu towarzyszył filmik, na którym ekipa przygotowującą plany zdjęciowe. W pewnym momencie kobieta znajdująca się w księgarni Azirafala obraca tabliczkę na drzwiach z "zamknięte" na "otwarte". W opisie posta czytamy: "I w końcu…3. Do zobaczenia wkrótce". Poniżej krótka zapowiedź nadchodzącej odsłony "Dobrego omenu":

W 2. sezonie ujawniono, że archanioł Gabriel (Jon Hamm) i przywódca piekieł Belzebub (Shelley Conn) zakochali się w sobie i są gotowi na wygnanie, jeśli dzięki temu mogliby być razem. Tymczasem Azirafal otrzymuje propozycję objęcia najwyższego stanowiska archanioła, a dzięki tej nowej mocy może nawet ponownie uczynić Crowleya aniołem. Co będzie dalej? Nowa odsłona prawdopodobnie pochyli się nad relacją Azirafala i Crowleya oraz pojednania bohaterów.

"Dobry omen" to serial oparty na powieści autorstwa Terry'ego Pratchetta i Neila Gaimana o tym samym tytule. Opowiada on historię relacji anioła Azirafala (Michael Sheen) i demona Crowleya (David Tennant), którzy od tysiącleci przebywają na Ziemi. Obaj tak bardzo cenią sobie swoją zakazaną przyjaźń i życie wśród ludzi, że, pomimo rozkazów z Nieba i Piekła, spieszą ludzkości z pomocą.

Anna Bortniak
14.02.2026 12:13
Tagi: dobry omenNeil GaimanPrime Video
