Gwiazda "The Crown" opowiedziała o nierównych wynagrodzeniach. Zarabiała mniej, niż jej kolega z planu

Kiedy jednak okazało się, że dzięki "The Crown" Claire Foy stała się jedną z największych gwiazd serialu (co udowodniła, zdobywając Złoty Glob i dwie nagrody Emmy), twórcy zapewnili, że obsada produkcji będzie traktowana sprawiedliwie. Wygląda na to, że aktorka polepszyła warunki nie tylko kolegów i koleżanek z planu, ale również całej branży, o czym wypowiedziała się na łamach "The Times":