Elizabeth Debicki to świetna Diana. Najlepsze role aktorki polskiego pochodzenia

Rodzice, zwłaszcza mama aktorki, która prowadziła szkołę baletową, zaszczepiała w swoich dzieciach pasję do baletu. Elizabeth od dziecka trenowała ten taniec, lecz gdy zaczęła dorastać, okazało się, że jest za wysoka na baletnicę. Próbowała jeszcze tańca współczesnego, aż w końcu trafiła na aktorstwo. Studiowała aktorstwo m.in. Uniwersytecie w Melbourne. Zaraz po skończeniu edukacji, zadebiutowała rolą w australijskiej komedii "Kochanie, poznaj moich kumpli". Później posypały się kolejne role, w tym kinowy hit "Wielki Gatsby" z 2013 roku z Leonardo DiCaprio i Carey Mulligan.



Dwa lata później stała się już aktorką z krwi i kości, dostając rolę za rolę. Elizabeth w aktorskim portfolio ma role w takich produkcjach, jak m.in. "Kryptonim U.N.C.L.E", "Everest" oraz wysoko ocenionym i nagradzanym serialu, "Nocny recepcjonista". Serial zdobył aż trzy Złote Globy. Elizabeth Debicki zagrała jedną z głównych ról, u boku takich gwiazd jak m.in. Tom Hiddleston, Hugh Laurie, czy Olivia Colman.



Kolejne filmy, w których zagrała to m.in. "Strażnicy galtaktyki vol. 2", "Valerian i miasto tysiąca planet" "Piotruś Królik", "Wdowy", "Tenet", "The Crown" oraz "Strażnicy galaktyki vol. 3". Każda rola jest inna, choć sama zainteresowana żartuje, że często gra smutne, samotne i bogate kobiety na łodzi. Gdy brała udział w przesłuchaniach do "The Crown" jej celem nie było zdobycie roli Diany. Debicki starała się o rolę do drugiego sezonu hitowego serialu Netfliksa, choć nigdy nie zdradziła, o jaką bohaterkę dokładnie chodzi. I choć przesłuchania jej zdaniem były kompletną porażką, okazuje się, że nie do końca, bo twórcy jednak ją zapamiętali, a później zaproponowali rolę księżnej Diany.