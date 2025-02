Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Cass'a Pennanta, czarnoskórego chłopca adoptowanego przez białą rodzinę w Londynie. Dorastając, doświadcza rasizmu i przemocy, co prowadzi go do dołączenia do grupy chuliganów West Ham United. Staje się jednym z najbardziej znanych liderów w środowisku kibicowskim.