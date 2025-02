Na walentynki Netflix skopie wam tyłki. I nie, nie chodzi tu o powrót wiedźmina

„Cobra Kai” to przypadek niesamowity. Akcja serialu będącego kontynuacją kultowej serii „Karate Kid” z lat 80. rozgrywa się ponad trzy dekady po wydarzeniach z oryginalnych filmów, skupiając się na odnowionej rywalizacji między Johnnym Lawrence'em (w tej roli wspaniały William Zabka) a Danielem LaRusso (Ralph Macchio). Serial zadebiutował w 2018 roku na platformie YouTube Red, a później został przejęty przez Netfliksa, gdzie zyskał ogromną popularność. Co więcej, Netflix sprawił, że ten i tak już zaskakująco udany tytuł stał się jeszcze lepszy. A to nie lada wyczyn, bo któż spodziewałby się, że kolejne reanimowanie truchła starej, nieco (wybaczcie, ja też uwielbiam te filmy!) głupawej serii może zaowocować produkcją, która tak umiejętnie ogrywa nostalgię, dodając zarazem sporo fajnych aktualizacji od siebie, przywrócić ducha oryginału i połączyć go z aktualną, ciepłą, fantastycznie rozrywkową i wciągającą treścią?



Siłą serialu okazała się m.in. zmiana perspektywy. Celem twórców było przedstawienie historii z punktu widzenia Lawrence’a - postanowili sportretować go w bardziej złożony i ludzki sposób. Poza tym tytuł nie tylko odświeża nostalgię za oryginalnymi filmami, ale także wprowadza nowe pokolenie sympatycznych bohaterów - udało się osiągnąć tu tę wcale niełatwą do uzyskania równowagę (również gatunkową, między dramatem a komedią i kinem kopanym), zachęcając zarówno starych fanów, jak i nowych widzów.