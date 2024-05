To będzie wydarzenie roku. Gwiazda najgorszego filmu wszech czasów pojawi się w Polsce

"Oh, hi Mark. Anyway, how's your sex life?" - te słowa prześladują Grega Sestero od 2003 r., kiedy to publiczność oszalała na punkcie "The Room". Nie dlatego że to dobry film. Ba, nawet nie dlatego że to film zły. Uznaje się go bowiem za najgorszy film wszech czasów. Jego gwiazdor, który występuje w nim u boku Tommy'ego Wiseau, już w przyszłym miesiącu przybędzie do Polski na specjalne zaproszenie Najlepszych z Najgorszych.