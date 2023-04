Tiktokerka mówi, że została skazana za cytowanie Biblii. To jednak nie jest prawda

Najjjka (Natalia Ruś) to influencerka, która sama siebie określa mianem "dumnej katoliczki". Popularność w sieci przyniosły jej przede wszystkim kontrowersyjne czy wręcz nonsensowne wypowiedzi - na przykład zgłoszone do prokuratury "Bardzo dobrze, że tak się stało!" jako ocena śmierci Izabeli z Pszczyny albo stwierdzenie, że antykoncepcja wywołuje depresję.



Tiktokerka od pewnego czasu jest na celowniku Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z otwartym pochwalaniem przestępstwa, jakim było nieudzielenie pomocy wspomnianej pani Izabeli - kobieta trafiła do szpitala w Pszczynie, gdzie zmarła. Z tą samą reakcją Ośrodka spotkały się liczne wypowiedzi Najjjki na temat wojny w Ukrainie i uchodźców. Zaczęło się delikatnie - jeszcze w lutym ubiegłego roku. Wówczas Ruś mówiła jedynie o ograniczonym zaufaniu. Z czasem związanych z tą kwestią publikacji w jej social mediach przybywało, a ich wydźwięk stał się jawnie nienawistny i pogardliwy. Do tego wszystkiego należy dodać szerzenie dezinformacji i manipulacje.