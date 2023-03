Pedro Pascal z "The Last Of Us"" jedzący kanapkę hitem na TikToku. O co chodzi?

Pedro Pascal po udziale w "The Last Of Us" doczekał się ogromnej rzeszy fanów, również tych z młodego pokolenia, dla których TikTok jest najważniejszą rozrywkową platformą. To właśnie na TikToku hitem został krótki filmik z udziałem Pascala, na którym chilijski aktor je kanapkę. O co chodzi?