„Toksyczne miasto” to jedna z tych produkcji, które postanowiły rozliczyć się z ludzkim okrucieństwem - rzucając nowy snop światła na brytyjską kulturę tuszowania niewygodnych prawd. Twórcy podążają zatem za śladem walki o sprawiedliwość: nie tylko o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ale też właśnie o prawdę, o odpowiedzi. Co tak naprawdę przyczyniło się do tragedii? Czy była to zatruta woda, skażone mięso, a może jeszcze coś innego? Bohaterowie muszą przedrzeć się do samego serca układu między radą miejską „Małej Szkocji” (tak nazywa się Corby ze względu na dużą liczbę mieszkających tam robotników) a miejscowymi biznesmenami, którzy, jakżeby inaczej, planowali zamienić zatrutą ziemię w raj inwestycyjny.



Thorne zrezygnował z surowego realizmu i postanowił nadać tej opowieści spod szyldu „brytyjskiej niesprawiedliwości” netfliksowo-gatunkowej oprawy. Zadbał o utalentowaną obsadę, obdarzył bohaterki i bohaterów bardziej medialnymi osobowościami, oprawił prawdziwą historię w ramy zaangażowanego dramatu i wyznaczył sedno. A jest nim poszukiwanie siły w walce o - wróćmy do tego słowa - prawdę. I jeszcze: odpowiedzialność korporacyjna, zaniedbania władz oraz nierówna walka jednostek z systemem



Okej, można narzekać, że Thorne poszedł o krok za daleko w userialowieniu tej historii: że bohaterki stały się nazbyt charyzmatyczne, a zwroty akcji - nader melodramatyczne. Moim zdaniem jednak nie przekroczył granicy: uatrakcyjnił prawdziwą historię w taki sposób, by zatrzymała przed ekranem jak największą liczbę widzów. Biorąc pod uwagę, że stawką jest nagłaśnianie tej przerażającej historii o zwykłych ludziach traktowanych jak balast i narażanych na ryzyko przez tych bardziej wpływowych, jest to zabieg wręcz oczekiwany. I sądzę, że efekt poruszy większość widzów. Co jednak zaskakuje - również na plus! - koniec końców serial okazuje się niespodziewanie podnoszący na duchu. Celebruje triumf determinacji i waleczności. Ładne.



Rzecz jasna, streamingowe produkcje nie są w stanie naprawiać krzywd, ale mogą wydobywać je na światło dzienne. Nie muszę chyba mówić, jak wielką ma to wartość.



