Tom Cruise nie kończy lotu? "Top Gun" może powrócić z 3. częścią

"Top Gun: Maverick" było hitem i długo cieszyło się statusem największego sukcesu kasowego 2022 r. (film przebił dopiero "Avatar: Istota wody"). Z niemal 1,5 mld dol. na koncie produkcja do dzisiaj zajmuje 12 miejsce w zestawieniu najlepiej zarabiających tytułów wszech czasów. Nic więc dziwnego, że całe Hollywood dziękowało gwieździe (i producentowi przy okazji) Tomowi Cruise'owi za uratowanie kin po pandemicznej zapaści.



"Top Gun: Maverick" wleciał do kin jakieś 36 lat po pierwszej części. Wszystko wskazuje na to, że na trójkę nie będziemy musieli tyle czekać. Już po sukcesie dwójki pojawiły się spekulacje, że kontynuacja jest nieunikniona. Chociaż producent Jerry Bruckheimer studził emocje, reżyser Joseph Kosinski sugerował nadejście kolejnych produkcji z granym przez Toma Cruise'a bohaterem.



Więcej o filmach z Tomem Cruise'em poczytasz na Spider's Web: